【商場活動】經典固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場　巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆合親子遊

▲ 今個夏天，固力果主題大型打卡場景登陸荃灣廣場。（商場提供圖片）

看見固力果，會否令你想起上課時曾與你分享過百力滋的同學？還是試過偷偷把士多啤梨POCKY放在喜歡男生的抽屜？抑或在大阪固力果跑步人前擺出指定動作影相打卡？

固力果代表不少人心中各式各樣的美好回憶。今個暑假，荃灣廣場由即日起至9月5日將變身成搞鬼、充滿玩味的固力果遊樂園，把最Signature的百力滋、Pocky、Cream Collon等零食變成10個「巨大化」日系打卡場景，部份熱點更首次加入AR技術。

▲ 朱古力口味的Pocky是不少人心目中的童年回憶零食。（商場提供圖片）

打卡熱點1：巨型朱古力POCKY

變成一枝Choco棒棒，打卡影相可愛滿分！

▲ 「復刻玩味巨型遊戲機」最吸引一眾遊戲機迷。（商場提供圖片）

打卡熱點2：復刻玩味巨型遊戲機

被七彩繽紛的Pocky重重包圍！

打卡熱點3：巨型香濃抹茶POCKY

把巨大化抹茶百力滋，全部都放進肚子裏！

打卡熱點4：甜美粉色雪糕屋

中的3面鏡子配以金光閃閃雪糕燈，必定能拍出絕美網美照！

▲ 充滿少女味的「型格霓虹打卡牆」。（商場提供圖片）

打卡熱點5：型格霓虹打卡牆

可愛的甜筒、蛋糕造型霓虹燈吸睛又好玩，打開相機拍向打卡牆，霓虹Icon更會在空中飄浮！

▲ 經典口味的百力滋砌成的鞦韆，最適合一家人齊齊打卡合照。（商場提供圖片）

打卡熱點6：「脆脆」百力滋鞦韆

由經典的金黃色百力滋砌出來的韆鞦真讓人忍不住想咬一口！

▲ 奔Fun POCKY動感拍照館更可大玩互動體驗。（商場提供圖片）

▲ Cream Collon甜心激流滑梯必定成為小朋友至愛打卡位。（商場提供圖片）

當中最矚目的打卡位必定是「奔FUN POCKY 動感拍照館」，將自己變成固力果跑跑人。另外還有Cream Collon甜心激流滑梯，脆漿透過AR效果蜂湧而出不斷向下流，讓你坐在滑梯上來一個甜蜜激流之旅。

▲ 消費滿指定金額即可換領Cream Collon購物袋。（商場提供圖片）

▲ 活動期間分享相片即可獲固力果文件夾。（商場提供圖片）

樂『脆』遊又怎可缺少紀念品呢，巨大版PRETZ百力滋不單止是打卡位，亦是壓幣機，設有2款期間限定金幣，絕是珍藏之選。打完卡想買兩盒回家慢慢回味的話，更可以到商場L1樓層的期間限定店瘋狂掃零食！

荃灣廣場 x Glico Fun享夏日 樂『脆』遊

日期：即日起至9月5日（星期一至日及公眾假期）

時間：10:30am至10:00pm

地點： 荃灣廣場L1樓層

記者︰王嵐