【商場活動】經典固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆合親子遊
看見固力果，會否令你想起上課時曾與你分享過百力滋的同學？還是試過偷偷把士多啤梨POCKY放在喜歡男生的抽屜？抑或在大阪固力果跑步人前擺出指定動作影相打卡？
固力果代表不少人心中各式各樣的美好回憶。今個暑假，荃灣廣場由即日起至9月5日將變身成搞鬼、充滿玩味的固力果遊樂園，把最Signature的百力滋、Pocky、Cream Collon等零食變成10個「巨大化」日系打卡場景，部份熱點更首次加入AR技術。
打卡熱點1：巨型朱古力POCKY
變成一枝Choco棒棒，打卡影相可愛滿分！
打卡熱點2：復刻玩味巨型遊戲機
被七彩繽紛的Pocky重重包圍！
打卡熱點3：巨型香濃抹茶POCKY
把巨大化抹茶百力滋，全部都放進肚子裏！
打卡熱點4：甜美粉色雪糕屋
中的3面鏡子配以金光閃閃雪糕燈，必定能拍出絕美網美照！
打卡熱點5：型格霓虹打卡牆
可愛的甜筒、蛋糕造型霓虹燈吸睛又好玩，打開相機拍向打卡牆，霓虹Icon更會在空中飄浮！
打卡熱點6：「脆脆」百力滋鞦韆
由經典的金黃色百力滋砌出來的韆鞦真讓人忍不住想咬一口！
當中最矚目的打卡位必定是「奔FUN POCKY 動感拍照館」，將自己變成固力果跑跑人。另外還有Cream Collon甜心激流滑梯，脆漿透過AR效果蜂湧而出不斷向下流，讓你坐在滑梯上來一個甜蜜激流之旅。
樂『脆』遊又怎可缺少紀念品呢，巨大版PRETZ百力滋不單止是打卡位，亦是壓幣機，設有2款期間限定金幣，絕是珍藏之選。打完卡想買兩盒回家慢慢回味的話，更可以到商場L1樓層的期間限定店瘋狂掃零食！
日期：即日起至9月5日（星期一至日及公眾假期）
時間：10:30am至10:00pm
地點： 荃灣廣場L1樓層
記者︰王嵐