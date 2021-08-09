【小一入學】聖若望英文書院（小學部）英文主導　小一申請9月11日截止報名【內附詳情】

▲ 聖若望英文書院（小學部）位於九龍塘。（車耀開攝）

位於九龍塘的聖若望英文書院（小學部）在創校1962年創立，是天主教香港教區屬下的男女校。該校致力讓小朋友在快樂與充滿關愛的環境下學習成長，一直以英文主導及德育培訓並重，旨在向學生灌輸良好的價值觀，技能和知識學科。小學部現正接受2022至23學年小一報名申請，截止報名日期為9月11日。

根據小學概覽，聖若望英文書院（小學部）以教育出未來傑出人才為使命。在課堂上，該校追求出色的學業水平，快速的學習，通過轉換新的理念來促進學生形成創意的理解思考能力以及獲得卓越的學習經驗。

▲ 該校有4成外籍學生，每班均有外籍學生。（影片截圖）

除傳統英語教學，學生亦會透過角色扮演與話劇等形式學習英語，有別於聽說讀寫方式，更能提升學生的學習興趣。校內六成學生為本地生，四成左右學生為外籍各國學生，每班均有外籍學生，老師同時來自不同國籍。在此語境下能提升學生多講多聽的機會，學生之間也可經常以英語作交流溝通，提升英文的能力。

▲ 學生才藝表演。（影片截圖）

小學部於即日起至9月11日接受2022至23年度小一入學申請，家長需在學校網頁申請（按此連結），完成後列印申請確認書及報名表，並於即日起至9月11日期間親身前往學校提交所需文件，不接受郵遞或其他方式申請。

所需文件：

網上申請確認書及報名表，並附上近照（12個月內）

學生出生證明文件正本及副本

貼上價值6元郵票的回郵信封2個

報名費$100

所有報名申請學生均會被邀請進行面試，面試結果將會在面試後2至3個星期經學校電郵會通知家長。

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責任編輯：王明芳