【認罪候判】涉政府合署外縱火維修員認暴動等罪　官籲提供資料可獲減刑

▲ 涉政府合署外縱火維修員認暴動等罪，官籲提供資料可獲減刑。（經濟日報資料圖片）

2019年10月反修例示威期間，長沙灣政府合署外有人聚集及架設路障，33歲電腦技術維修員涉在捲閘外以汽油彈縱火，今（9日）於區域法院承認暴動及管有物品意圖損壞財產等3罪。案件押後至8月27日判刑，以索取被告的背景報告。法官提醒被告，若向警方供出當日提供玻璃樽的人，可以獲得減刑。

被告為電腦技術維修員鄭智聰（33歲），今承認暴動、在身處非法集結時使用蒙面物品及管有物品意圖損壞財產3罪。

控罪指被告於2019年10月27日在長沙灣政府合署外，參與暴動、身處非法集結時使用黑色面罩，以及保管1內有易燃液體的樽、1條毛巾、2塊毛巾碎片及1支火槍。

法官陳廣池指會先為被告索取背景報告再作判刑，但明言判監是唯一選項，分別只是長或短的刑期。法官另提醒被告，若願意提供更多資料予警方，包括當日提供玻璃樽的人，可獲得減刑。

案情指，2019年10月27日約晚上7時，約70人在位於長沙灣道與欽州街交界的長沙灣政府合署外聚集，包括被告在內。有人架設路障，當中有人在捲閘外衝擊政府合署。被告在政府合署前蹲下及搜索背囊，有人打開雨傘遮掩，政府合署前門捲閘外隨即起火，被告當時距離捲閘很近，手中持有1個玻璃樽。

案情又指，警員看見起火，便從政府合署停車場衝出來控制場面，人群散開，被告在捲閘前放下玻璃樽後逃跑，奔跑時手持1支銀色金屬棒，及後在長沙灣道與欽州街被警員制服及被捕。

警員從被告的背包搜出黑色頭盔，並從他身上搜出沾有高度易燃有機溶劑的手套，1個載有高度易燃有機溶劑的玻璃樽、毛巾、毛巾布碎、點火槍。

政府化驗師認為，玻璃樽及毛巾布碎可製作成汽油彈。警方另在政府合署外發現1個載有汽油的罐、打火機、點火槍、燒焦的白色布碎及灰燼。

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記者：林欣樂