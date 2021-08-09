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【豪華巴士】九巴月票乘客即日起可27折搭「星級尊線」　乘車後20日內可拍卡取車費差額

社會 13:53 2021/08/09

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兩條星級尊線於7月18日正式啟用。（九巴提供）

九巴月票乘客，今日（9日）至10月31日（星期日）期間，可以27折優惠，即只須分別付$8.7或$9.8，就可乘搭新型長途巴士P960和P968。來往兆康到灣仔的P960全程車費為32.8元，來往朗屏及天后的P968則為36.9元，兩條於7月18日正式啟用。

持有有效「九巴月票」的乘客，可透過八達通卡或八達通產品，上車時先繳付P960或P968線正價車資，但要確保八達通內有足夠餘額。乘客可在乘車後10個工作天至20日內拍卡領取，透過八達通App或前往八達通服務站退回車費差額。

九巴又指，為了不影響月票乘客乘搭其他路線的車程，新型巴士服務的車程，不會在月票每日10程車程扣除。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：陳子謙

 

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