【抗癌勇士】經歷父親病逝患睪丸癌雙重打擊　30歲抗癌戰士奇蹟復出挑戰十項全能

▲ 比利時一位田徑名將患癌後復出，於東奧挑戰十項全能。

運動員經歷大病後能夠重回賽場，已是非常難得的事。比利時一名30歲田徑名將Thomas Van Der Plaetsen，在2011年經歷父親患癌逝世，3年後自己亦患上睪丸癌，需要接受化療。他沒有放棄運動，復出後參與多場大賽，並於東奧挑戰十項全能。

患睪丸癌接受化療

Thomas的爸爸是一位精神科醫生，在2011年患上癌症，確診後一個月便離世，令家人大受打擊。他沒想到3年後，自己同樣受癌症困擾，確診患上睪丸癌，需要接受化療。他坦言難以開口跟母親說自己患病，

癌症總是令人難受，尤其是對那些經歷過的人。

縱然教練認為他難以重返賽場，他沒有放棄運動，在完成化療後7個月奇蹟復出，贏得2015年世大運金牌、2016年歐錦賽十項全能金牌，並取得里約奧運及東奧入場券。在康復初期，Thomas只是做熱身運動也感到筋疲力盡，他努力適應訓練，盼以技術彌補失去的力量。他憶起教練的安慰，

你不能一直抱怨，必須忘記過去並向前看。

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成立癌症基金助患者

Thomas早前出戰東奧十項全能比賽，在100米跑出11.05秒成績，之後轉戰跳遠。不過，他在助跑時拉傷右腿，勉強跳起摔倒在沙地上，無法站起來，需要由工作人員幫助下坐上輪椅離場，結束奧運之旅。

為了幫助與他經歷相似的選手，Thomas成立「回歸跑道」癌症基金，為癌症患者提供支援，

如果我能伸出援手，協助病人積極對抗癌症，重拾興趣，對我來說已是成功。

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責任編輯：王明芳