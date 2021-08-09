【MIRROR星蹤】姜濤展可愛新舞姿拍廣告　跳舞贏取姜濤簽名禮品【內附詳情】

▲ 姜濤為PayMe拍新廣告。

MIRROR成員姜濤為PayMe拍廣告，今次並與卡通貓公仔、「樂壇新人」PayMeow一同合作。姜濤分享與PayMeow合作的感想： 「平時拍廣告和跳舞多數拍住MIRROR隊友，今次我就與新拍檔PayMeow組成全新跳唱組合，可愛的貓動作更有別於我之前一貫的舞步風格。」

同時，姜濤也戴上PayMeow耳朵：「很快就進入狀態，自然跳出貓的神態。」

姜濤簽名禮品

他說笑道：「希望大家喜歡今次的演出，或者這個全新組合有機會參加年尾的頒獎典禮。如果大家想都想學我跳這隻可愛的PayMeow舞蹈，可以下載專屬的Instagram濾鏡，並與朋友分享你的舞姿，就有機會得到我簽名的禮品。」

姜濤聯乘PayMeow的音樂廣告及宣傳品將於今日（8月9日）起分別在ViuTV、網上和全城各個地方首度亮相：