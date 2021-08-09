【新界北發展】劉國勳倡縮減公眾諮詢等程序　冀用10年建設創科中心

▲ 劉國勳今就新界北發展發表倡議書。（林曉君攝）

特首林鄭月娥早前表示，對新界北發展有新想法，希望可在任內交代。民建聯立法會劉國勳今就新界北發展提出多個建議，包括簡化發展規劃程序，包括縮減公眾諮詢，他期望，用10年時間建設「港深合作經濟帶」，讓新界北成為創科新中心，屆時可與中環金融中心，以及龍鼓灘、屯門內河碼頭及明日大嶼，建構「雙中心一走廊」格局。

另外，他又建議，將現時的沙嶺超級殯葬城，遷址到何家園，認為何家園地處偏遠、交通不理想，加上近和合石墳場，不宜發展住宅，建議集中殯葬用地，改將沙嶺發展成住宅用地。劉透露，早前見過負責新界北發展規劃的前規劃署署長凌嘉勤，對方表示願意向該方向研究。劉又稱，據他所知，沙嶺超級殯葬城的火化設施、骨灰龕位等殯儀設施的數量一定較原先少。

劉國勳今就新界北發展發表倡議書，就新界北發展提出三大建議，包括（1）整全規劃「港深合作經濟帶」；（2）簡化發展規劃程序；（3）採取「政府主導、市場運作」模式加快發展。

在整全規劃方面，劉國勳認為，如要打造「港深合作經濟帶」，未來應新增新界北六大策略性區域為核心，發展現代物流、創新科技、旅遊消費等產業，與深圳口岸經濟發展佈局產生協同效應，例如，將洪水橋發展為西部物流及創新走廊，沙頭角-鹽田發展為生物及歷史旅遊帶，他又建議，要以基建帶動發展，例如在鐵路方面，全面駁通港深交通網，北環線增設黃崗站及建設沿線，並探索由深圳南下發展鐵路的可能性。

至於如何釋放新界土地潛力，劉建議，增加住宅比例、提高地積比至8至10倍，檢視濕地政策以釋放生態價值較低的濕地、參考內地「舊改」模式，研究降低祖堂地出售門檻、發展綠化地帶等方式，增加土地供應。

劉國勳認為，政府應檢視土地發展相關條例，精簡城規程序，例如縮減公眾諮詢程序，現時公眾諮詢階段共分3個階段，劉國勳認為，第一階段的「規劃概念圖」並無必要，應是政府拿著初步發展大綱圖向持份者諮詢，而非由公眾憑空想象提建議。

他估計，調整新界北發展後，可額外提供逾5,600公頃土地，與現有發展區合計可容納月100萬人、提供約40萬個單位，及超過65萬個就業職位。

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記者：林曉君