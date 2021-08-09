【妨礙司法公正】父涉夥4家人教唆女兒性侵案改口供　辯方指若女童被吩咐「扮傻」不等同父親有參與

▲ 父親涉性侵13歲女兒案脫罪後，女童父母、祖父母及叔父否認串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件今（9日）於高等法院續審。（經濟日報資料圖片）

父親涉性侵13歲女兒案脫罪後，女童父母、祖父母及叔父否認串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件今（9日）於高等法院續審。父親代表律師於結案陳詞時指，假設曾經有數人吩咐女童作供時「扮傻」，可能只有1至2個人串謀提供協助，不等於父親曾參與串謀協議。

5名被告是X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父和65歲祖父。X父親、叔父及祖父母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間，使X在高院一刑事案審訊中更改原擬作出的證供。

X父母另同被控於2018年10月20日，使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高院一刑事審訊中作供。

X父親代表大律師陳詞時指，根據控方指出的探監記錄，辯方認為內容隱晦，所指的手勢、字條及書信均沒有呈堂，亦不知道具體內容。辯方又指當時家人探訪父親時，身邊有其他人正進行探訪，不想被其他人聽到私人對話亦不足為奇。辯方指陪審團須就探監對話內容，作出唯一合理推論。

代表大律師又指，根據控罪內容，沒有提及有人要求X出走及不作供。辯方指控方稱探監內容環環相扣，辯方則認為是沒有聯繫。辯方認為於9次探監記錄中，並沒有聽到X父親要求其他被告對X說「要X講唔知、唔記得、個妝有幾濃化幾濃、玩寸party及順住律師」，辯方強調並沒有出現這些對話。

辯方指X父親反而對自己「俾人屈、矇怨受辱」表現緊張，當家人探訪時表現焦慮及談及感受，反應自然合理。辯方又指X父親於家人探訪時堅稱冤枉及呼冤，並向家人提及X的驗身報告，根本沒有要求改X口供這件事。辯方又指X父親曾提及「公正」二字，可以有不同解釋，可以是他希望自己的案件得到公正判決。

至於有關賄款或甜頭之說，辯方指若屬實，X父親可直接提及付款或買公仔，而毋須每次均向探訪的家人呼冤，做法不合情理。辯方指控方亦提及探監內容隱晦，實屬控方個人演繹，辯方認為內容只有說話者最清楚。

辯方指假設曾經有幾個人吩咐X「扮傻」，基於親屬關係，串謀協議並不是4名被告達成協議或同意，可能是其中1至2個人串謀「幫人去做呢啲嘢」，並不等於X父親曾參與串謀協議。

辯方又指X對父親一家有偏見及前設，即使家人給予利是，X亦會認為「邊有咁好死」。X又曾向警方要求改名換姓，日後到深圳希望資助，辯方質疑到底有甚麼交易而影響X證供。

辯方形容X 15歲已不簡單，懂得替自己打算，坦言希望救母親、胞弟及自己。從證供亦可見，X認為父親一家從少不愛錫她，著陪審團考慮X證供是否可信。

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記者：林育慧