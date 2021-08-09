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【全民造星III】葉巧琳首度開售票演唱會　Mischa以最靚身材上台

娛樂 14:15 2021/08/09

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葉巧琳首次開售票演唱會。

《The Healing Sounds Of Future Music Series來日之音音樂會系列》第三擊由實力唱作女歌手葉巧琳 (Mischa) 登場！Mischa自參加《全民造星III》以來，得更多觀眾認識到歌唱實力，今次演唱會更是Mischa入行9年以來首個個人演唱會!

對於自己首個個唱，Mischa的心情相當複雜：「因為有好多東西想給大家睇，包括舞台效果、音樂劇等元素，想盡量在演唱會呈現給觀眾。」雖然演唱會的流程未定，但Mischa預告「一定會載歌載舞」！

近日亦忙於音樂劇。

今次是她入行以來的第一個演唱會，她笑言很多親戚朋友都心急撲飛事宜，看到身邊人大力支持，Mischa表示：「我會當這演唱會是唱給真的支持我的人去聽，今次演出同之前不同，因為大家真是買飛入來。我之前睇 Phil (林奕匡)演唱會，感受到觀眾好期待及喜歡他唱歌而去買飛，所以我會落力享受，壓力不算太大，因為不會擔心有人去judge我的表現，會當一個party去同大家一齊玩。」嘉賓方面，她指一切有待商討。

Mischa將在下月參演「風車草劇團」的百老匯音樂劇《孿孿成人禮．Falsettoland》，但她卻無懼工作繁忙，反而視音樂劇是為靚聲做Gym的地方！「相信9月中開演唱會時，聲音是最佳狀態，因為之前要演音樂劇，一直鍛煉，好像做Gym，所以應該會幾fi嘅！至於身型方面，始終自己第一次開個人show，都會為演唱會操fit自己，希望可以瘦多少少，着衫都靚啲！」

《FTLife富通保險呈獻：葉巧琳 Mischa Ip 2021 音樂會》
日期：2021年9月18日（星期六）
時間：晚上8時
地點：海洋公園怡慶坊
票價：$480 / $380
購票熱線：2111 5333
網上購票：www.cityline.com  
門票於8月9日（星期一）早上10時起於Cityline公開發售 

撰文 : TOPick柴犬出動

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