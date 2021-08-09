【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案一人已接種復必泰　另涉7個月大女嬰檢出L452R

▲ 本港今日（9日）無新增2宗確診個宗，均涉及輸入個案。（經濟日報資料圖片）

本港今日（9日）無新增2宗確診個宗，均涉及輸入個案，分別於羅馬尼亞及俄羅斯抵港，其中一人早前在港接種兩劑復必泰疫苗。衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。同日錄得少於5宗初步確診個案。

第12,015宗：39歲男子，一直無病徵，8月7日乘搭QR818航班由羅馬尼亞抵港，未有檢出N501Y或E484K變種病毒，至於是否帶L452R則仍有待檢測結果；病人於4月15日及5月6日在港接種兩劑復必泰，並於7月12日抽血檢測有抗體

第12,016宗：7個女大女嬰，一直無病徵，8月5日乘搭QR818航班由俄羅斯抵港，隨同行父母到赤鱲角富豪機場酒店檢疫，翌日抽取糞便樣本檢測，後於8月8日確診，檢出有L452R變種病毒，由一名家人陪同入院

本港昨日（8日）新增2宗新冠肺炎確診個案，全部均屬輸入個案，分別由美國及日本抵港。至今本港個案累計12,014宗，包括12,013宗確診個案及一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】

政府今日（9日）起調整海外抵港人士檢疫及檢測安排，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷相信新安排風險不大，惟料Delta變種病毒肆虐全球，所有地區或均屬高風險，建議所有航機上人員及乘客必須打齊針的做法會比較穩妥。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳正怡