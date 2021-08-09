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【牙刷鯁喉】老婆邊刷牙邊聽老公講笑話　失控爆笑誤吞20cm牙刷入食道

兒童健康 14:56 2021/08/09

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內地一名人妻一邊刷牙，一邊聽老公講笑話，爆笑誤吞20cm牙刷。

誤吞異物可大可小！內地一名人妻邊刷牙邊聽老公講笑話，由於笑話惹笑，她笑出聲誤吞了長20cm牙刷，最終需要送醫院，麻醉進行40分鐘手術保住食道，醫生表示是次手術相當有難度。

老公講笑話出事

綜合內媒報道，於7月17日，中國江蘇徐州一名女士，在早上刷牙時，老公正在講笑話，老婆無意間被點中笑點，失控爆笑起來，估計由於發笑的時候自然壓低了舌頭，牙刷捅進了咽喉，當時人妻繼而乾嘔，乾嘔反令食道暢通，牙刷的刷頭被吞了進去，她想用手捉實牙刷柄時，牙刷「嗖」的一聲滑進食道內。

家人立即帶該女士去醫院，以為是小問題，心想希望通過胃鏡取出牙刷就可，殊不知，醫生花了約4小時，仍未能將牙刷取出，並建議患者送去胃腸外科專科，採用腹腔鏡切開胃壁的方法取出異物。

內地一名婦人誤吞20cm牙刷入食道。（微博圖片）

手術難度大

患者轉至另一醫院，醫生通過胃鏡檢查，發現牙刷橫臥在患者的胃腔內，牙刷刷頭朝向胃的下口，長約20cm。手術難度在於牙刷根部是塑膠質地，表面光滑，刷毛較軟要被圈套器套住，難度很大。加上牙刷很長，在取出過程中要特別小心，避免造成患者損傷。

最後，醫生將準備好的網籃經胃鏡鉗道送至胃腔，操作內鏡，用網籃套住牙刷柄的一端，小心翼翼地收入套管內，然後取出牙刷。整個過程包括麻醉大約40分鐘，手術成功保著女患者的食道，此次手術實屬不易。

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兒童誤吞異物尤其常見

醫生提及，在日常生活中，不時有人誤吞異物，多發生在進餐倉促、邊進食邊談笑等，如魚刺、碎肉骨、蟹殼，或黏性食物連假牙一齊吞下。兒童誤吞異物造成鯁喉方面，尤其常見將硬幣、鈕扣、玻璃珠等細小物品當玩具放入口吞掉。

醫生提醒家長們，小心放置細小物品，盡量不要給孩子吃不易咀嚼的食物。任何人一旦出現誤食異物，應立即就醫，即使物品不大，也勿認為將異物順利吞進去就沒事，如不及時治療，後果只會更加嚴重，有機會造成器官的損傷。

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責任編輯：王明芳

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