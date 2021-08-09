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【BB穿耳】帶6個月大女兒去紋身店穿耳洞　貪靚媽懶理負評︰愈細穿愈不覺痛

兒童健康 16:04 2021/08/09

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美國一名媽媽帶6個月大的女兒去穿耳洞。

外國有不少父母讓年紀少少的孩子穿耳洞，近日就有一名美國媽媽在社交媒體分享，帶6個月大的女兒去穿耳洞，卻引來不少網民非議，認為6個月實在太小，不適合太早穿耳洞等。不過，媽媽懶理批評，有感愈細穿耳洞愈不覺痛。

據英國《太陽報》報道，來自美國新澤西州的Marisa Carpineta是一名髮型師，她早前在Tik Tok拍攝影片，表示自己帶6個月大的女兒去紋身店穿耳洞，她原意是希望父母安排孩子穿耳洞時，放棄用耳槍，而選擇人手用針穿耳洞。

BB哭泣扭動感痛楚

從影片可見，6個月大的B女平躺在椅子上，一名男子用針為她穿耳洞。Marisa則按著女兒的頭部，握著她的手同時按壓身體，避免她亂動，並加以安慰。BB在過程中哭泣及扭動，不停踢動雙腳，似乎感到痛楚。

Marisa見狀親吻女兒，試圖平靜她的情緒，完成後把她抱起來安撫。其後Marisa表示女兒穿耳洞後笑得很燦爛，稱「寶貝很開心」，她還展示女兒戴上耳釘的開心笑顏，很滿意女兒穿耳洞後的模樣。

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網民︰何必為嬰兒帶來不必要的痛

可是Marisa此舉引來網民爭議，掀起一場激烈的育兒辯論。有些人認為6個月太小了，不宜讓嬰兒穿耳洞。有網民指出，「這令我雞皮疙瘩，為甚麼要為嬰兒帶來不必要的痛苦？」、「應該讓孩子長大後自己選擇吧？」此外，亦有網民認為這樣孩子長大後不用穿耳洞，痛楚早已忘記是好事。

對於網民的意見，Marisa回應女兒是她自己的，她可以決定怎麼做，不用別人指點。而且她覺得正因為女兒還小，「完全不知發生了甚麼事」，愈細穿耳洞愈不覺痛。她不希望女兒長大後穿耳洞，可能會因不懂照顧自己而出現細菌感染問題。

同場加映︰依賴電子奶嘴湊仔或致言語遲緩　「三不做」提升小朋友表達能力

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責任編輯：王明芳

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