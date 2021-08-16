  • 27°C
香港時間 : 2021816日 (週一) 00:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小學試題】小五中文搶分練習題答案　學習以詞代意句子辨析

中小學 00:00 2021/08/16

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

小五中文搶分練習題答案。

小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

一. 

1. 憒 --> 饋

2. 薑 --> 僵

3. 托 --> 託

4. 戴 --> 載

二. 

1. B

2. D

3. C

三. 

1. C

2. B

3. A

4. D

四. 

1. B

2. D

3. B

五.

1. 姐姐既勤奮又好學，每一位老師都稱讚她是一個好學生。

2. 同學們分工合作，把聖誕聯歡會會場佈置得美輪美奐。

3. 無論是哪個科目，我們都應該用心學習。

六. 

C > E > B > A > D > F

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

中小學教育 中小學考試 呈分試

最高瀏覽

【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳
17:24 2021/08/13
【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳
【瘋狂捐精】40歲人夫捐精成癮一年做23次爸爸　多仔公瘋狂「造人」涉違法受查
14:47 2021/08/14
【瘋狂捐精】40歲人夫捐精成癮一年做23次爸爸　多仔公瘋狂「造人」涉違法受查
【送院治理】薛凱琪慶祝40歲生日後右腹劇痛　緊急送院被禁食逾60小時
14:23 2021/08/14
【送院治理】薛凱琪慶祝40歲生日後右腹劇痛　緊急送院被禁食逾60小時