【小學試題】小五中文搶分練習題答案 學習以詞代意句子辨析
中小學 00:00 2021/08/16
小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ
一.
1. 憒 --> 饋
2. 薑 --> 僵
3. 托 --> 託
4. 戴 --> 載
二.
1. B
2. D
3. C
三.
1. C
2. B
3. A
4. D
四.
1. B
2. D
3. B
五.
1. 姐姐既勤奮又好學，每一位老師都稱讚她是一個好學生。
2. 同學們分工合作，把聖誕聯歡會會場佈置得美輪美奐。
3. 無論是哪個科目，我們都應該用心學習。
六.
C > E > B > A > D > F
緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick