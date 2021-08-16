【小學試題】小五中文搶分練習題答案　學習以詞代意句子辨析

▲ 小五中文搶分練習題答案。

小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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一.

1. 憒 --> 饋

2. 薑 --> 僵

3. 托 --> 託

4. 戴 --> 載

二.

1. B

2. D

3. C

三.

1. C

2. B

3. A

4. D

四.

1. B

2. D

3. B

五.

1. 姐姐既勤奮又好學，每一位老師都稱讚她是一個好學生。

2. 同學們分工合作，把聖誕聯歡會會場佈置得美輪美奐。

3. 無論是哪個科目，我們都應該用心學習。

六.

C > E > B > A > D > F

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