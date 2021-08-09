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【海毛蟲出沒】大埔龍尾灘發現海毛蟲　泳客：不適合抵抗力弱小朋友玩

食用安全 15:24 2021/08/09

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大埔龍尾灘近日發現海毛蟲。

大埔龍尾灘出現海毛蟲！有泳客到龍尾灘游水時發現有海毛蟲、海曱甴出沒，坦言覺得該泳灘未必適合年幼或抵抗力弱小朋友游水。根據漁農自然護理署的資料，海毛蟲足部的剛毛滿佈毒液，被刺傷後會有火灼般的疼痛。

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有泳客今日上載多張照片，指龍尾灘的海洋環境不太理想，水面不時有泡及垃圾外，而海底亦開始沉積好多腐植質的軟軟爛爛泥土：

想分享一吓個灘既情況...龍尾灘本身係紅樹林既一個灣位，所以水流比較慢，水面不時有泡泡同垃圾，遠少少水底既石同海底開始沉積好多腐植質既軟軟爛爛既泥，其實紅樹林就係唔會水清沙幼...

該名泳客續指，在龍尾灘更發現海毛蟲，提醒大家假如到該處游水要小心，而小朋友或皮膚敏感人士亦不宜落水：

同日見到個灘有海毛蟲，海毛蟲係食腐肉，我自己覺得佢係度即係水流慢又多腐肉，上岸仲見到條死咗嘅坑鯰BB，咁你諗下啲水會咩情況，如果去完身痕就沖涼沖乾淨啲。我唔覺得呢個灘適合細個或抵抗力弱既小朋友。最好唔好飲到啲水啦

海毛蟲特徵

浸大理學院生物系副系主任邱建文教授早前受訪表示，海毛蟲的出沒地點為淺海地域，身上的剛毛帶有神經毒素，若被牠們刺傷會引起腫脹和灼熱感，亦有機會引致嘔心和頭暈。他提醒市民若在海灘發現海毛蟲的蹤影，切勿觸碰海毛蟲，若不幸被海毛蟲刺傷後感到身體不適，請盡快求醫。

早前有救生員在黃金泳灘岸邊發現一條約長8厘米（約3吋）的海毛蟲，點擊大圖即睇：

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2018年曾有大量入侵荃灣的泳灘及吐露港淺海水域，邱教授及其團隊曾往上址收集海毛蟲樣本，並曾於西貢橋咀洲的珊瑚群落沙底收集到新品種海毛蟲。邱教授當年收集到的是「梯斑海毛蟲」及「雙斑海毛蟲」。

綜合邱教授及漁護署提供的資料，兩種海毛蟲特徵如下：

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同場加映：

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記者：羅嘉欣

食用安全 大埔 游泳

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