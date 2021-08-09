【刑事毀壞】連鎖教育中心多間分校接連被淋紅油撞閘追債　警方拘捕8名男子最細16歲

▲ 連鎖教育中心多間分校接連被淋紅油撞閘追債，警方拘捕8名男子最細16歲。（曾秋文攝）

港九一間連鎖普通話教育中心上月底開始遭人多次刑事毀壞，包括淋油和用七人車撞閘，警方西九龍重案組人員經調查後，相信集團負責人與人有金錢糾紛，警方其後拘捕8名男子，包括兩名只得16歲青少年。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，上月22日晚警方接獲6宗報案，一個連鎖普通話教育中心分別位於中環、荔枝角、將軍澳、紅磡和荃灣的中心差不多在同一時間被人淋紅油和貼上追債的字句，至本月3日凌晨該中心位於九龍塘窩打老道分校，被人以七人車撞向閘門。

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西九龍重案組探員接手調查，鎖定一個有黑社會背景的收數集團，拘捕8名男子(16至30歲)，其中兩人只得16歲，當中包括骨幹成員，涉嫌「刑事毀壞」和「串謀刑事毀壞」 ，其中一人日前已在法庭應訊，並且認罪控罪，被判處監禁7個月，其餘被捕人士已獲准保釋，須於下月初向警方報到。

鍾雅倫強調收債公司只可循合法途徑收債，警方會嚴厲打擊非法收債和相關罪行，今次拘捕的收集團利用未成年人士犯案，他強調未成年不是減輕刑責的藉口，勸喻青少年切勿參與非法活動。

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記者：曾秋文