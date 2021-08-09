  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刑事毀壞】連鎖教育中心多間分校接連被淋紅油撞閘追債　警方拘捕8名男子最細16歲

社會 15:30 2021/08/09

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

連鎖教育中心多間分校接連被淋紅油撞閘追債，警方拘捕8名男子最細16歲。（曾秋文攝）

港九一間連鎖普通話教育中心上月底開始遭人多次刑事毀壞，包括淋油和用七人車撞閘，警方西九龍重案組人員經調查後，相信集團負責人與人有金錢糾紛，警方其後拘捕8名男子，包括兩名只得16歲青少年。 

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，上月22日晚警方接獲6宗報案，一個連鎖普通話教育中心分別位於中環、荔枝角、將軍澳、紅磡和荃灣的中心差不多在同一時間被人淋紅油和貼上追債的字句，至本月3日凌晨該中心位於九龍塘窩打老道分校，被人以七人車撞向閘門。

    點擊圖片放大
    +2

西九龍重案組探員接手調查，鎖定一個有黑社會背景的收數集團，拘捕8名男子(16至30歲)，其中兩人只得16歲，當中包括骨幹成員，涉嫌「刑事毀壞」和「串謀刑事毀壞」 ，其中一人日前已在法庭應訊，並且認罪控罪，被判處監禁7個月，其餘被捕人士已獲准保釋，須於下月初向警方報到。 

鍾雅倫強調收債公司只可循合法途徑收債，警方會嚴厲打擊非法收債和相關罪行，今次拘捕的收集團利用未成年人士犯案，他強調未成年不是減輕刑責的藉口，勸喻青少年切勿參與非法活動。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

侵害人身罪 罪案 黑社會 罪行

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】