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【選委會選舉】張華峰協調16人名單競逐金融服務界選委　陳家強參選金融界

政治 15:53 2021/08/09

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金融服務界由張華峰協調多次才組成16人名單參選。（張華峰供圖）

選委會界別分組選舉提名期上周五展開，今日再有不同界別人士前往政府總部提交提名表格，其中，在金融服務界經立法會議員張華峰協調下，組成16人名單出戰；而財經事務及庫務局前局長陳家強則競逐金融界選委。

金融服務界由張華峰協調多次才組成16人名單參選。（張華峰供圖）

張華峰表示，相關協調已進行多次，今日報名前，亦有在立法會開會，查核提名表格是否符合標準。至於協調標準，張華峰稱，除了要滿足最基本的愛國愛港，亦會視乎相關人士或團體對金融和證券市場的貢獻，並參考過往該界別的選委名單。他強調，相關協調是根據人大常委會要求進行，完全符合均衡參與。

本身是全國政協委員的朱李月華循金融服務界參選，成為該界別的當然委員，朱李月華早前已率先通過資格審查委員會審查，她今日亦有到場。

財經事務及庫務局前局長陳家強今早亦現身政總，報名出戰金融界選委。他希望，未來管治班子能加強發展金融事業，尤其是金融科技發展。參選金融界的還有交通銀行（香港）副行政總裁葉子建。（候選人提名名單

金融服務界參選名單：

朱李月華（當然選委）、楊玳詩、蔡思聰、李細燕、伍子權、鄧聲興、李惟宏、林向紅、張德熙、詹劍崙、李彤、孫劍峰、熊立頲、戴志强、李耀新 、陳銘潤、黃仲文

金融界參選名單：

陳家強、葉子建、陳文、郭浩景、李民橋、傅劍、馬陳志、謝小玲、陳永德、陳智文、鄭建崗、王祖興、陳志輝、朱丹璠、梁嘉麗

批發及零售界參選名單：

余偉傑、吳永恩、呂偉強、李致慧、李勝幟、林偉文、邱安儀、孫道弘、張志祥、梁日昌、梁勵、郭詩慧、陳錦榮、黃光輝、黃紹基、蔡宗富、鄭皓明

教育界參選名單：

黃均瑜（當然選委）、招祥麒、何漢權、黃錦良、潘淑嫻、張勇邦、蘇炳輝、方仲倫、莫仲輝、邱少雄、梁永鴻、孔美琪、廖鳳香、林翠玲

法律界參選名單：

李連君、何淑瑛、胡振輝、范凱傑、許文傑、梁定邦、麥慶歡、湯家驊、彭韻僖、鄭程、蔣瑞福、劉漢銓、蕭詠儀、盧懿杏、藍德業

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記者：林曉君

 

 

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