【選委會選舉】朱李月華率16人競逐金融服務界選委　陳家強參選金融界

▲ 朱李月華率16人組名單參選金融服務界。（陳永康攝）

選委會界別分組選舉提名期上周五展開，今日再有不同界別人士前往政府總部提交提名表格，其中，金利豐金融行政總裁朱李月華率領17人名單，報名出戰金融服務界；而財經事務及庫務局前局長陳家強則競逐金融界選委。

本身是全國政協委員的朱李月華循金融服務界參選，將成為該界別的當然委員，朱李月華早前已率先通過資格審查委員會審查，她今日率領16人，包括金銀業貿易場理事長張德熙等，在金融服務界立法會議員張華峰陪同下前往報名。

財經事務及庫務局前局長陳家強今早亦現身政總，報名出戰金融界選委。他希望，未來管治班子能加強發展金融事業，尤其是金融科技發展。參選金融界的還有交通銀行（香港）副行政總裁葉子建。（候選人提名名單）

金融服務界參選名單（待續）：

朱李月華（當然選委）、李細燕

金融界參選名單：

陳家強、葉子建、陳文、郭浩景、李民橋、傅劍、馬陳志、謝小玲、陳永德、陳智文、鄭建崗、王祖興、陳志輝、朱丹璠、梁嘉麗

批發及零售界參選名單：

余偉傑、吳永恩、呂偉強、李致慧、李勝幟、林偉文、邱安儀、孫道弘、張志祥、梁日昌、梁勵、郭詩慧、陳錦榮、黃光輝、黃紹基、蔡宗富、鄭皓明

教育界參選名單：

黃均瑜（當然選委）、招祥麒、何漢權、黃錦良、潘淑嫻、張勇邦、蘇炳輝、方仲倫、莫仲輝、邱少雄、梁永鴻、孔美琪、廖鳳香、林翠玲

法律界參選名單：

李連君、何淑瑛、胡振輝、范凱傑、許文傑、梁定邦、麥慶歡、湯家驊、彭韻僖、鄭程、蔣瑞福、劉漢銓、蕭詠儀、盧懿杏、藍德業

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君