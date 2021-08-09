【水上樂園】海洋公園9月18日舉行水上樂園優先體驗日　The Club會員可用積分加錢兌換

▲ The Club會員可於Club Shopping以100 Club積分＋港幣120元兌換優先體驗日門票乙張。

海洋公園水上樂園落實開幕日，樂園將於下月21日開幕，今日（9日）下午5時開始在官網接受預訂，開幕期間成人票價320元，而3至11歲小童票價225元起。香港電訊旗下之會員獎賞計劃及數碼業務The Club將於9月18日舉行一場尊屬The Club會員的水上樂園優先體驗日，由8月19日起，The Club會員可於Club Shopping以100 Club積分加港幣120元兌換優先體驗日門票乙張。

水上樂園9月21日開幕今午5時開售，成人門票320元小童225元。詳情即看：【下一頁】

香港電訊旗下數碼業務The Club，將於2021年9月18日舉行一場尊屬The Club會員的水上樂園優先體驗日，讓會員與其家人及朋友於開幕前體驗水上樂園的設施。

香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁先生表示，非常高興能夠與海洋公園合作，攜手呈獻水上樂園最新遊樂設施。The Club致力於為會員策劃獨家精彩禮遇，此次合作有機會為會員優先提供水上樂園體驗日。

The Club尊屬水上樂園優先體驗日將於9月18日舉行，會員不但可玩盡水上樂園5大主題區域，更可在園內的所有餐廳、小食亭及禮品店享有折扣優惠。優先體驗日門票將分為日、夜兩種通行證，分別適合會員於日間與家人享受愉快家庭日或與一眾好友夜間狂歡，嬉戲暢遊及欣賞晚上的娛樂表演。

由8月19日起，The Club會員可於Club Shopping以100 Club積分加港幣120元兌換優先體驗日門票乙張。首1,000名The Club會員成功兌換優先體驗日門票，更可於入園當日獲贈免費餐飲禮券乙張。水上樂園開幕後，會員亦可於Club Shopping兌換水上樂園門票。

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責任編輯：郭詩詩