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【新聞女神】「昇女郎」黃曉瑩結婚嫁有錢男友　梁凱寧盛勁為出席見證婚禮

娛樂 16:16 2021/08/09

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新聞小花黃曉瑩結婚擺酒。

無綫主播黃曉瑩今年因跟方東昇合作《尋人記》，知名度大大提高，而一早有位六呎型男穩定男友的黃曉瑩，去年已經跟男友拉埋天窗，但因疫情而未有舉行婚禮，至日前才有酒店補擺婚宴，並招呼不少主播好友。

近年受注意的大台新聞小花黃曉瑩，2015年開始在TVB兼任主播，翌年晉升為無線新聞副策劃主任。她除了在新聞時段報道新聞之外，亦有參與不少新聞節目的製作和主持工作，早前的《世界零距離》、《長命百二歲》、《這麼遠，那麼近》和《尋人記》與方東昇合作，大受歡迎。

黃曉瑩去年已跟男友結婚。（取自IG）

去年結婚今年擺酒

笑容甜美的黃曉瑩早是不少網民的新聞女神，不過她早已名花有主，去年曾被拍跟6呎型男拍拖，當時男方更駕駛價值60萬的房車接送，而在同年12月12日，黃曉瑩透露已跟男方結婚。

不過由於疫情肆虐，沒有大排筵席，至日前才正式在酒店擺酒宴客，招待親戚朋友外，亦有不少新聞界好友到賀。

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雖然黃曉瑩貫徹低調，未有在社交平台放閃，但其他主播好友卻洩密，如前主播梁凱寧在IG便公開出席婚宴短片，片中可見新娘黃曉瑩穿白色婚紗在會場跟親友揮手，十分甜蜜。

【尋人記】黃曉瑩與方東昇合作無間人氣急升　接羅鈺文棒成TVB新聞之花

梁凱寧又分享一班姊妹團照片，相信她也是其中一位伴娘。

另外，前飛機師盛勁為也有出席，跟一對新人合照，原來他是男家「戥穿石」，去年12月也有份接新娘。

新聞小花

黃曉瑩畢業於香港中文大學新聞與傳播學系，自2011年在學期間已加入無綫成為實習記者，並於畢業後正式加入無綫電視新聞部。

她曾於2012年至2013年期間擔任實習記者及駐澳門或戰地記者，並於2013年至2015年轉到港聞組工作，其後再擔任資訊專題節目主持、專題記者。

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【尋人記】「昇女郎」文青女神Look引網民注意　一文了解新聞小花李曉欣+黃靖婷

黃曉瑩從2015年開始兼任主播，並於2016年晉升為無線新聞副策劃主任。

方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持的TVB資訊節目《尋人記》自播出之後就大受歡迎，不但「金句王」方東昇受到關注，就連近年經常與方東昇合作的黃曉瑩也成為焦點，更被觀眾大讚她表現專業、自然、大方。
 

同場加映：張文采訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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