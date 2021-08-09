【疫苗接種】科大師生須提交疫苗接種或病毒檢測證明　否則禁止進入校園

▲ 科大師生須提交疫苗接種或病毒檢測紀錄，才會獲發電子校園通行證。（經濟日報資料圖片）

科大早前向師生發電郵，指學生、教職員、居住於校園內宿舍人士、於校內提供常規服務的承辦商員工及定期訪客，須要在新學期前完成接種疫苗或「兩周一檢，」否則會被禁止進入校園。科大今日（9日）再向學生發電郵進一步說明詳情，學生從9月1 日起，須於網上匯報系統提交疫苗接種或定期檢測紀錄，方會獲發電子校園通行證。學生如未能於限期前提交相關紀錄，會被立刻禁止進入校園及其他設有出入管制的校園設施； 如提交虛假的紀錄，或會面臨紀律處分。

科大副校長（行政）龐鼎全、協理副校長（教學）諳寧寶及健康安全及環境處處長俞宗岱向學生發電郵，表示從9月1 日起，所有指定人士須遵從疫苗接種或定期檢測安排，於網上匯報系統提交紀錄，該系統將於8月18日起供學生使用。

所有已完成接種疫苗的師生職員，將獲發有效期至今年12月31日的校園通行證；已於本地接種一劑疫苗的人士，則將獲發有效期至首劑接種日後30天的校園通行證，以便他們有足夠時間完成接種第二劑疫苗。若他們未能在30天內接種第二劑疫苗，便須透過網上匯報系統提交檢測紀錄，直至完成接種為止。科大將根據疫情的最新發展作出檢討，並於本年底前公布有關有效期後的安排。校方亦建議不在港的人士，在抵港前完成接種當地政府認可的新冠疫苗，或於9月1日前先行接受定期檢測，直至他們接種第一劑疫苗為止。

至於不接種疫苗，決定要檢測的人士，檢測結果於檢測當天起計14天內有效，有關人士須於網上匯報系統上載檢測結果和輸入檢測日期，首個提交紀錄限期為8月31日，故第一次提交的報告的檢測日期不得早於8月19日。系統會自動計算下一個提交報告限期，即最後檢測日期的14天後，新限期將於電子校園通行證上展示為通行證的有效日期。

系統會在學生提交限期前發出兩次提示，若學生未能於限期前提交相關紀錄，系統會再向該學生發送通知，並抄送予其課程總監，相關學生亦會被立刻禁止進入校園及其他設有出入管制的校園設施，例如學生宿舍、圖書館及體育設施等，直至符合大學要求。如有成員提交虛假的記錄或資料，一經發現，大學將會根據既有程序處理，有關人士或會面臨紀律處分。

至於因醫療健康問題而未能接種疫苗的人士，可於8月23日起在辦公時間內到大學保健中心或附近免費領取快速測試劑盒。

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記者：黃悅晴