【MIRROR係唔鬧得】鍾培生分析鏡粉心態　指MIRROR紅過TWINS但存4大隱憂

▲ 鍾培生評論MIRROR及鏡粉。

MIRROR在香港人氣的強勁已是不用懷疑的事實，不過同時亦出現「MIRROR唔鬧得」的現象，有人批評MIRROR即被攻擊。言論一向大膽的鍾培生在日前於自己的YouTube頻道分析以至鏡粉心態，並以營商角角分析MIRROR的發展。

首先，他分析MIRROR現象指：「其實係（大眾）對年青人嘅一個希望，即係先有後生仔對MIRROR有個希望，幫年青人有一個出路，所以（MIRROR）係勁激勵人心嘅一隊組合，令人覺得香港有未來，有機會。」

鍾培生並用比喻說：「咁你去攻擊佢嘅信念，你死梗啦！即係有個人信耶穌，你攻擊聖經，你瀨硬嘢啦！所以MIRROR係唔鬧得！」

同時，他認為另一批姐姐級「鏡粉」視MIRROR如兒子般：「佢哋去追星幾瘋狂我諗大家都知，而嗰班師奶係覺得《全民造星》睇住你大，係人都有錯啦，點解你唔可以包容吓啫？節目嘅時候看過佢哋有咩做得唔好，而家進步咗，點解你唔畀機會佢，點解要鬧我個仔？」

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指MIRROR存4大隱憂

不過鍾培生對MIRROR能力給予肯定，更指他們比「勁過當年TWINS」，而且表明不認同別人指MIRROR是靠金錢堆砌才紅的言論，認為他們本身具有才藝，但指MIRROR此人氣男團繼續發展下去，存有4大隱憂。

第1點，他認為MIRROR成員面對利益分配會傷損感情：「例如，我明明係最紅嗰個，每個Show都係搵我，咁點解我要分畀下面呢？當然，感情好嘅就冇問題，但始終12個人，一定有啲人個感情好啲，有啲冇咁好。」

第2點，鍾培生用較婉轉方式提出，將來疫情完結，MIRROR的演藝發展不免要在香港以外地區擴展，但當他們有機會接拍香港以外的廣告，而當中的廣告或對鏡粉支持MIRROR的理念有所影響。

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第3點，他大讚經理人花姐（黃慧君）的管理及造星的能力非常好，但近20年沒有如MIRROR這麼的紅的明星。可是在MIRROR不斷發展下，整個經理人團隊未必能趕上步伐：「一個人嘅思維同視野世界觀唔係一兩年發生到嘅事，但是經理人團隊可唔可以同到MIRROR同步成長？」

第4點，鍾培生指，藝人人氣始終靠作品去決定，他舉例姜濤一直是團隊中最紅成員，但另一成員Anson Lo近來憑劇集《大叔的愛》而人氣直線上升：「始終都係以作品去話事。」

最後，他也提及ERROR，指他們沒有偶像包袱可以更表現自我，而且主持節目時十分忘我、投入，表示十欣賞他們。他並相信MIRROR團隊有能力解決以上的隱憂。

▲ （IG圖片）

有網民認為TWINS較紅

鍾培生今次評論，整體上對於MIRROR以至整個經理人團隊都予以肯定，至於網民在鍾培生的YouTube頻道留言，亦大多認為他分析算是客觀。

唯一較具爭議是，有網民不認同「MIRROR勁過當年TWINS」，指初出初出道的TWINS已可在紅館開演唱會，而MIRROR仍然未能，並指縱使TWINS唱功不佳，但她們的多首歌曲都街知巷聞，就算不是粉絲也會聽過，但MIRROR的歌只限粉絲才留意。

同場加映：Jer專訪