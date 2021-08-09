  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 16:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】霍啟剛倡成立文化體育旅遊局　從產業化角度投資體育發展

社會 16:03 2021/08/09

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

霍啟剛認為，政府應從產業化角度投資體育發展。（資料圖片）

東京奧運昨日（8日）正式圓滿結束，港隊今屆歷史性取得6面獎牌。港協暨奧委會副會長霍啟剛相信，社會投入體育運動的熱熾氣氛會持續，認為政府應從產業化角度投資體育發展，同時設立渠道將新資源投入體育界，完善整個體育界的生態。

霍啟剛今日（9日）在個人社交平台撰文，指未來不應文化與體育獨立發展，而是兩者融合，甚至更大的「文化體育+」的概念。他指出，體育旅遊亦是世界潮流，結合盛事項目發展，不但吸引更多旅客，亦可以吸引更多不同人才來港發展。他希望政府成立文化體育旅遊局，更好地制定相關政策之餘，亦都可以用利三者產生的協同效益，突顯香港軟實力。

他又提到，培育體育人才不但是培育運動員，未來政府亦要投放資源，培育人才參與國際體育組織、亞洲體育組織嘅工作，擔任職務；亦要培育更多裁判，多渠道爭取體育發展話語權。霍啟剛強調，此對整體體育發展非常重要，以目前單靠職務人員和裁判自己出錢出力去做，難以健康發展。

對於今次港隊取得歷史佳績，霍啟剛認為不是「好彩、偶然」，而是運動員和背後團隊花很長時間的努力而取得。他又指，運動員實力固然是致勝關鍵，但科研的幫助日益重要。不過，由於資源有限，體院的服務只讓精英運動員使用，他建議，政府需要更加認真研究如何大力支持科研投入。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾
今日 14:10
【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾
【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定
今日 12:38
【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定
【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾
今日 13:56
【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾
【東京奧運】奧運餘熱賞「一新剛柔：香港藝術家與運動家」　呈現運動員英氣堅毅一面
今日 12:57
【東京奧運】奧運餘熱賞「一新剛柔：香港藝術家與運動家」　呈現運動員英氣堅毅一面

你可能感興趣

【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾
今日 14:10
【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾
【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定
今日 12:38
【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定
【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾
今日 13:56
【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾
東京 奧運會 奧委會 運動員 霍啟剛 運動 文娛藝術 社交平台

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】