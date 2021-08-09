【東京奧運】霍啟剛倡成立文化體育旅遊局　從產業化角度投資體育發展

▲ 霍啟剛認為，政府應從產業化角度投資體育發展。（資料圖片）

東京奧運昨日（8日）正式圓滿結束，港隊今屆歷史性取得6面獎牌。港協暨奧委會副會長霍啟剛相信，社會投入體育運動的熱熾氣氛會持續，認為政府應從產業化角度投資體育發展，同時設立渠道將新資源投入體育界，完善整個體育界的生態。

霍啟剛今日（9日）在個人社交平台撰文，指未來不應文化與體育獨立發展，而是兩者融合，甚至更大的「文化體育+」的概念。他指出，體育旅遊亦是世界潮流，結合盛事項目發展，不但吸引更多旅客，亦可以吸引更多不同人才來港發展。他希望政府成立文化體育旅遊局，更好地制定相關政策之餘，亦都可以用利三者產生的協同效益，突顯香港軟實力。

他又提到，培育體育人才不但是培育運動員，未來政府亦要投放資源，培育人才參與國際體育組織、亞洲體育組織嘅工作，擔任職務；亦要培育更多裁判，多渠道爭取體育發展話語權。霍啟剛強調，此對整體體育發展非常重要，以目前單靠職務人員和裁判自己出錢出力去做，難以健康發展。

對於今次港隊取得歷史佳績，霍啟剛認為不是「好彩、偶然」，而是運動員和背後團隊花很長時間的努力而取得。他又指，運動員實力固然是致勝關鍵，但科研的幫助日益重要。不過，由於資源有限，體院的服務只讓精英運動員使用，他建議，政府需要更加認真研究如何大力支持科研投入。

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責任編輯：陳子謙