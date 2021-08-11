【養生迷思】中醫師拆解咖啡熱氣之謎 淺烘焙咖啡豆較不燥熱

▲ 咖啡對身體是否有好處是醫學界長久爭議的問題，中醫師認為淺烘焙咖啡豆則較不燥熱。

談到養生，不少人會視咖啡為大敵，認為咖啡燥熱，有損腸胃健康，最好戒絕。然而在中醫看來，咖啡屬於溫性，適量飲用對身體健康影響不大，更有助紓緩心情。註冊中醫師梁志軒便認為，只要注意咖啡種類，同時不過量飲用，咖啡和養生，絕對可魚與熊掌，兩者兼得。

其實咖啡普遍偏溫性，大家會說咖啡燥熱，那是因為與咖啡豆的烘焙方法有關。就如中醫日常使用到的藥材，也會因處理方法的不同而改變其屬性，像生薏米偏涼，炒薏米則平和一點，所以咖啡豆的處理方法不同，其燥熱程度也有分別。

梁志軒醫師說。市面上聽見的淺烘焙、中烘焙、炭燒咖啡等，便是不同程度的咖啡烘焙。平日亦有沖泡咖啡的梁醫師解釋：

譬如現在盛行的精品咖啡店中，較為流行的手沖咖啡，風味偏重果香，便是採用淺烘焙，這些咖啡種類便相對不燥熱。

擔心飲咖啡會過於熱氣的人士，可以按咖啡種類調節。「正如茶亦一樣，我們不會一面倒說茶是涼或溫，因茶葉按不同的處理方法而有相應屬性。如綠茶性涼能清熱，但一些經過發酵的茶葉如普洱、紅茶、黑茶等，則屬於溫性可暖胃。」

促進胃酸分泌增食慾

梁醫師指咖啡其實對身體亦有益處：「咖啡能促進胃酸分泌，故亦有指咖啡有健胃的功效，說的就是刺激胃酸分泌，令人食慾增加。反之若本身胃已經較弱，容易有胃酸倒流的人士，咖啡就會加劇徵狀，這類人士就真的應該減少飲咖啡了。」他補充：

咖啡有提神的作用，若有失眠問題的話就應盡量少飲，或早點飲以減低影響。另外深烘焙的咖啡亦容易讓人感到『個心卜卜跳』，本身有心悸的人士就要避免，或選飲淺烘焙的咖啡。

不少人知道咖啡利尿，那是否代表咖啡亦可作為一種有療效的飲品？「其實食物或飲品大都有本身的藥性，就看你如何使用。咖啡的確有利尿的效果，但作為治療性的藥物就少見，因有其他藥材可以做到更好的效果。反而平日工作環境難經常補充水份的人士，就應該減少飲咖啡，以免水份流失過多。」

他進一步提到，過去大家飲咖啡沒現在那麼多選擇。現在的咖啡店會提供不同產地的咖啡豆，也能選擇不同的沖調方法，更有各種口味任君選擇。事實上，那些添加進去的東西，對健康的影響更大於咖啡豆本身。如咖啡店中受歡迎的鮮奶咖啡（Latte）、泡沫咖啡（Cappuccino）、焦糖鮮奶咖啡（Caramel Latte）等，加入了牛奶或糖漿，不單容易刺激腸胃，亦對糖尿病、三高患者不利。

有些人習慣在家自己沖即溶咖啡，亦會加奶精、植脂末等，這些合成的化學物質對健康非常不好，亦沒有奶的成分。

茶餐廳咖啡更傷胃

梁醫師常建議病人：既然吃得不多，就要吃品質好一點的。同樣道理，既然要飲咖啡，又怕飲了以後不適，那麼先問一下自己，你是在飲質量好的咖啡嗎？他舉例指：「一般咖啡店選用的品種多為阿拉比卡豆（Arabica），有較好的風味，偏花果香或堅果味，多用作製作意式特濃咖啡的相關咖啡飲料，或配搭不同品種以配出所謂的『啡底』。

而茶餐廳則多屬羅布斯塔（Robusta）品種，罐裝或即沖咖啡也多以此豆為主。因較能抗蟲害，所以容易栽種、種植成本低、產量大。但味道偏重苦澀、風味不明顯，咖啡因含量亦較前者高，亦更傷胃。

一般健康成年人一天可攝取約300至400毫克咖啡因，即約3杯30毫升的意式特濃咖啡。「建議大家一天不要飲超過兩杯咖啡，或當身體狀況較差，醫師提點飲食要清淡的時期，便應暫時停飲。」梁醫師同時強調：

咖啡的香氣能讓人放鬆心情，只要適當選擇，便可以享受咖啡的同時不影響健康。

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記者︰王嵐