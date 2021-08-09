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【生死教育】姜濤新歌靈堂上向故友道別　寧養社工解構姜濤哀傷療癒之旅

健康 16:37 2021/08/09

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姜濤好友猝逝，寧養社工解構新歌中哀傷療癒的過程。

MIRROR成員姜濤上周五（6日）推出新歌《Dear My Friend,》，憑歌寄意悼念於今年初離世的好友中峰，歌詞及MV畫面傳達的真摯情感令人動容。

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生老病死是人生必經階段，如何接受消化摯親離世所帶來的傷痛，是一個必修課題。香港寧養社會工作者學會會長宇峰，最近就撰文分析了姜濤在歌曲中如何療癒哀傷，為自己、也帶領著聽眾走入一個哀傷療癒之旅。

以下為轉載全文：

摯友打球回程途中，突然死亡（Sudden Death），這是令人非常難以接受的。失去你以後，我將會獨處一個什麼的地方？難道我從此要變回一個人單打獨鬥嗎？

面對哀傷，我出席喪禮，悼念你這位念摯。祝福，喪禮中我送上最後的一份禮物——我們共同的回憶——籃球。表達，寫一封信給你，寫一首歌給你，表達我內心的哀傷。願望，只要你聽到這首歌便已經足夠了。

感謝你，從一開始支持我減肥、追夢、參加全民造星、到踏上明星旅程。感謝你，從不講報酬，無條件的支持我。感謝你，也許全世界都質疑我參加選秀多荒謬，卻只有你支持我。感謝你，聆聽我的任性、宣洩、沮喪，借我肩膀去「盛載」情緒。

    點擊圖片放大
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生命的傳承，我要繼承你樂觀的臉。你沒有真的離去，你給我的力量，會一直滋潤和燃亮著我的內心。無負，為了不辜負你，我代你更勇敢的向前走、代你活得更健康。

盼望，對死後世界的盼望，我們相約有一天，再次一起尋找烏托邦。生命的學習，從你生命中的最大學習，就是你最親切、最開朗的為人。祝福與守護，深信你已經化作漫天星座，永遠的守護著我。藝術的力量，姜濤透過歌曲療癒了自己，也同時療癒了無法表達情感的哀傷者。

感謝姜濤，感謝這麼有心的團隊。我們都被療癒了。

文章獲授權轉載，原文刊於Facebook專頁「Hong Kong Hospice Social Worker Society

同場加映：

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責任編輯：羅嘉欣

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