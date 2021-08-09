【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】

▲ 25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤，拍片公開憔悴素顏，警世粉絲不要捱夜。

內地25歲美妝網紅「程十安an」擁有甜美外表及一把烏黑秀髮，在影音平台抖音上坐擁1300萬粉絲，不過，早前她深陷抄襲爭議，為此她拍片回應質疑，同時透露自己患上卵巢惡性腫瘤，並呼籲大家「一定不要熬夜」。

綜合內媒報道，程十安上周五（6日）拍片回應種種爭議，指自己每次發佈美妝、護膚心得前，都會咨詢專家，又坦言自己並非完美的博主，未來會更謹言慎行。而在影片的後段，她提到因身體問題，最近更新影片的速度減慢，「之前熬夜工作還有一些原因，身體狀態就很不好」。

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她又公開手術前的素顔照及術後病理報告，證實左側卵巢有一個直徑9厘米的交界性惡性腫瘤，並已於6月底接受「c1期附件切除術」，將一側子宮附件及腫瘤切除。

她表示，現時會盡量強逼自己在晚上12點半前入睡，又呼籲粉絲們：

一定不要熬夜，一定要早睡早起。

卵巢癌六大隱藏病徵

卵巢癌是女性常見癌症之一，本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

持續及日益嚴重的胃痛、消化不良

腹部不適、肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

她指出，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

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卵巢癌成因及高危一族

方秀儀表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然卵巢癌成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

比一般女性較遲停經

從未生育

家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）

體重超標，食用過多脂肪

有自然流產或不孕現象

曾罹患乳癌

停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

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責任編輯：羅嘉欣