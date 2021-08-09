【上訴得直】涉向防線擲水樽青年上訴得直　官指控方未修改控罪脫罪屬僥倖

▲ 16歲青年涉於2019年11月在旺角港鐵站外，向警方防線投擲水樽，青年其後被裁定在公眾地方祊出擾亂秩序的行為罪成。法官今（9日）被裁定上訴得直，定罪撤銷。（資料圖片）

16歲青年涉於2019年11月在旺角港鐵站外，向警方防線投擲水樽，青年其後被裁定在公眾地方祊出擾亂秩序的行為罪成，被判200小時社會服務令。青年不服早前向高等法院提出上訴，法官今（9日）被裁定上訴得直，定罪撤銷。法官於判詞中明言，青年上訴得直全因控方未有適當地修改控罪詳情，青年脫罪實屬僥倖。

法官於判詞中指出，他同意上訴人當時在遠處向警方防線投擲水樽，毫無疑問是意圖挑戰警方，而上訴人有意圖藉其行為煽動他人挑戰警方，亦屬合理推論之一，但法庭無法肯定後者是唯一合理推論。

法官認為上訴人的行為未必是經過深思熟慮，尤其考慮到上訴人的年紀和過往沒有犯罪紀錄，他有可能只是一時衝動，亦未有想到其行為影響他人，意圖令別人仿傚。因此，法官認為原審裁判官席前的證據，並不足以證明上訴人於案發時有控罪所要求的意圖。

於上訴期間，控方一度申請修改控罪詳情，將「意圖激使他人破壞社會安寧」，改為「其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞」，並要求維持上訴人的定罪，但辯方質疑此舉會對上訴人構成不公。

法官認為，若控方早於原審期間提出有關修訂，原審裁判官必然會批准申請，修改控罪與否，亦不影響辯方的辯護方向，但或會影響辯方對控方證人的盤問範圍，因此法官認為現時容許控方修改控罪並維持定罪，將對上訴人構成不公。

但基於上訴人已完成32小時的社會服務，以及案發距今已1年半，證人的記憶或有減退等原因，法官認為基於公眾利益，即使重審可能有一定的定罪機會，但仍不宜將案件發還重審。

此外，法官認為上訴人的其他上訴理由均沒有說服力，法官認同原審裁判官的裁斷，即上訴人就是向警方防線投擲水樽的人，但礙於控方的證據不足以支持控罪的部分元素，亦不適宜將案件發還重審，因此決定裁定上訴得直，定罪撤銷。法官又明言，若然控方有適當地修改控罪詳情的話，結果可能有分別，因此上訴人可說是僥倖。

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記者：楊詠渝