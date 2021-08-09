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【另類煙】十個校長會及議會促全面禁止電子熱及加熱煙　中學校長：勿因經濟犧牲年輕人健康

社會 16:38 2021/08/09

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10個校長會及學校議會等舉行聯合記者會，呼籲政府及立法會果斷通過《吸煙修訂條例草案》。（梁偉榮攝）

10個校長會及學校議會等教育界代表破天荒舉行聯合記者會，呼籲政府及立法會果斷通過前年提交的《吸煙修訂條例草案》，禁止電子煙及加熱煙等所有另類吸煙產品，倘若「以規管代替禁止」，恐成法例漏洞，相關宣傳攻勢或在短期內攻陷學童市場。有中學校長在會上呼籲，代表煙草商等不同團體的立法會議員，應盡快通過修例，「作為一個負責任嘅香港人，唔可以將任何年輕人嘅健康犧牲喺經濟度」。

參與教育團體包括香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港中學校長會及香港資助小學校長會等。業界聯合聲明引述政府統計處數據指，小四至小六學生吸食電子煙及加熱煙的比例，分別為0.2%及0.1%，中學生則達0.8%及0.5%，兩者均高於15歲或以上人士的0.1%及0.2%，形容另類煙對兒童及青少年極具吸引力，另引述港大上周發表研究指，青少年使用加熱煙可導致呼吸系統徵狀劇增，情況令人憂慮。

聲明亦提及，政府於2019年2月提交修訂條例草案，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳包括電子煙及加熱煙等另類吸煙產品，惟至今已「耽誤」2年，對於坊間建議「以規管代替禁止」所有吸煙產品的做法，教育界憂慮會造成法例漏洞，令針對年輕人的宣傳及銷售攻勢，在短時間內攻陷學童市場，如同外國般難以收拾，甚至破壞各界過去的控煙教育成果，強調通過立法禁售新興吸煙產品為當務之急。

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津貼中學議會主席劉振鴻表示，4個校長會早於前年舉行聯合記者會表態支持全面禁止另類煙，今次更是學界有史以來破天荒，有10個校長會聯合發聲表態，而教育界過去已多次表態支持立法，惟相關立法會程序已拖延兩年，促請立法會立即通過條例，以免年輕人染上煙癮。他指出，立法會議員或代表煙草商等不同團體，但他說：「希望各位明白，作為一個負責任嘅香港人，唔可以將任何年輕人嘅健康犧牲喺經濟度」，強調「經濟唔係香港嘅全部，年輕人嘅健康先係我哋最緊張最關心嘅嘢」，呼籲立法會盡快通過修例。

直接資助學校議會主席陳狄安指出，時下電子煙產品容易被年輕人誤會為玩具，他曾見過15歲以下年輕人吸食電子煙或加熱煙的煙齡超過2年，街上亦不時見到年輕人吸食，若不予以禁止會令年輕人減低警惕性。

資助小學校長會主席鍾麗金亦說，收到不少家長反映憂慮，指電子煙及加熱煙等另類煙外形變化新奇，甚至被包裝成文具、玩具及潮流電子裝置，氣味不似傳統煙般濃味，味道較淡，憂即使學生在學校及家中使用，教師及家長亦難以察覺，未能即時給予指導，會產生負面影響，如立法會只規管而非禁止，恐出現吸食另類煙的潮流風氣。

中學校長會主席連鎮邦坦言，數據反映年輕人吸食另類煙人數或許不算高，但作為教育工作者，他認為「一個都嫌多」，不希望學生吸食任何煙草產品，長遠希望做到全面禁煙。

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記者：馮琪雅

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