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【中國好聲音】李克勤靠老婆爭贏那英　發揮《聲夢傳奇》急才成焦點

娛樂 16:06 2021/08/09

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李克勤要在節目中跟那英、李榮浩爭學員。

《中國好聲音2021》日前播出第二集，導師李克勤借助專業知識和幽默風趣的搶人語言，在節目中收獲了兩名學員，直至目前為止克勤戰隊一共擁有四名學員。

在這一集「搶人大戰」中，克勤顯得駕輕就熟，而且善於利用自身優勢獲得學員的認可，全面展示音樂見解。節目中，只要聽到自己想要的聲音，克勤便會毫不猶豫地轉身。

發揮口才搶學員。

在爭奪學員時，克勤會憑藉「資源優勢」，乾脆直接邀請，「我正在做專輯，如果你加入我的戰隊的話，你可以幫我寫一首！」不僅如此，克勤的肢體語言，也給大家留下了深刻的印象，豐富的肢體語言體現了幽默風趣，也體現出作為導師的用心和真誠。

克勤收獲的第一位學員嗓音十分獨特，在與那英搶人拉票時，他通過講述自己的親身經歷鼓勵學員：「你就是你，和別的歌手不一樣。」並向學員承諾，如果來到自己的戰隊，可以幫學員更加凸顯屬於自己的特點。

克勤出動太太招數。

至於另一名學員是一名原創歌手，最初克勤並沒有轉身，在「心動說服30s」中，他被導師助教說服並表示戰隊裏需要一位原創歌手。

在這次搶人拉票中，轉數快兼口才了得的克勤大曬「腦筋急轉變」的才華，例如當學員說自己喜歡打機時，克勤表示自己也喜歡打機，經常打足球game；當其他導師搶人說到自己太太時，克勤又表示自己的太太會搞搭配，可以幫助學員搞造型兼大變身，認真識做。

撰文 : TOPick柴犬出動

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