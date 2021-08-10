【小一入學】新界西唯一直資一條龍IB學校　 宏信書院招生9月13日截止報名

▲ 位於元朗的基督教香港信義會宏信書院，是新界西唯一一間一條龍直資IB學校。（中學概覽圖片）

基督教香港信義會宏信書院小學部（下稱宏信）於2010年創校，是一所一條龍直資男女學校。該校中學部實行雙軌制，同時開辦國際文憑大學預科課程（IBDP）及香港中學文憑課程（DSE），讓學生自謀出路。宏信的小一入學申請將於9月13日截止，有興趣的家長可以把握時間報名。

2010年才創校的宏信書院，2014年9月正式獲授權開辦國際文憑預科課程（IBDP），並分別在2018年1月及2019年11月獲准開辦國際文憑小學項目（PYP）及中學項目（MYP），成為一條龍IB學校。

▲ 宏信書院小學部外籍老師佔50%。（陳國峰攝）

設IBDP或DSE雙軌課程

學生升讀十年級可選擇IBDP或DSE課程，現任校長林克忠建議家長要視乎小朋友的性格和特質去作選擇，並非讀IB的學生會較優越。

現時宏信中學部有30%外籍老師，小學部高達50%，非常國際化，而小學部逾百位學生是以英語為母語的NCS學生（Non-Chinese speaking students），比例約佔10%，故學生從小可接觸不同國家的文化，而NCS學生一樣要上中國文化及語文課，提高學生對中文的興趣。

跨學科課程培養探究精神

宏信的課程別具特色，融合國際及本地課程精髓，開辦由六個跨學科探究單元（「我們是誰」、「我們身處甚麼時空」、「世界如何運作」等）組成的「全球視角」課程，培養學生的探究精神，同時讓他們掌握與數學、英文和科學相關的知識。

另外學校鼓勵學生親身學習不同知識、感受異國文化，故推行「課室外教育計劃」（Education Outside The Classroom, EOTC）及「世界教室」（Global Classroom），讓學生透過本港服務和在海外交流，為學生提供課堂以外的獨特學習機會和培養他們的國際視野。

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重視兩文三語

宏信以英語為主要教學語言，更聘請多位母語為英語的老師協助提高學生的英語水平；中文科則以普通話授課。該校小學部2020-21年度的學費為$5,8590至$90,130不等。

面試測試社交能力

有意為子女報讀宏信的家長需在9月13日前填妥網上申請表格，並以郵寄方式或親身遞交$50報名費。學校將於2021年8月26日 (星期四) 及 8月27日（星期五） 下午4時正透過Zoom舉行第二輪2022/23年度一年級網上入學簡介會【按此】。參加家長需事先填寫表格申請。

由於疫情的情況不穩，該校視乎情況再確實面試模式。目前，該校的招生面試將有2個計劃。

計劃A：

首輪面試暫定於10月9日（星期六）舉行，所有申請人將獲邀出席，入圍的申請人及其家長或監護人將於10月30日（星期六）接受第二次面試。

計劃B：

首輪面試將會於10月9日（星期六）以Zoom的形式進行，入圍的申請人及其家長或監護人分別會於10月23日（星期六）及2021年11月3日（星期三）進行第二次網上面試。

家長需注意，校方尤其重視學生的英文水平及品格，並會以他們的校内表現、興趣專長作為收生準則。而面試則主要測試申請人的溝通能力、理解能力及合群性。

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責任編輯：王明芳