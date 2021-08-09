  • 30°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童護眼】把握8歲前視力發展黃金期　及早發現斜視與弱視增治癒機會

兒童健康 17:51 2021/08/09

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

養和醫院眼科專科醫生謝道欣指出，0至8歲是兒童視力發展黃金期，如發現視力出問題，宜及早發現和治療。

由出生至八歲，是兒童視力發展的黃金期。不少常見的兒童眼疾，難以單憑外觀察覺，幼兒亦未懂表達自己的視力有何不妥，故建議家長在小朋友4歲時安排一次全面的眼科檢查。若家長有任何懷疑或發現兒童有異常情況，不論任何歲數也不應遲疑，應立即向眼科醫生求診，避免情況惡化。

斜視影響外觀 視覺喪失立體感

斜視是指雙眼的視線無法同時注視同一目標，即是一隻眼望前，另一隻則向內、外、上或下偏移。患者會習慣使用正常的眼睛看東西而壓抑另一眼睛，長遠會導致視覺喪失立體感。若不及時糾正，甚至會導致弱視，視力會變得模糊，即使佩戴眼鏡也無法改善。斜視同時會影響外觀，妨礙兒童的社交發展。

斜視分為內斜視、外斜視及上下斜視，成因大多是因為控制眼球的肌肉不協調。內斜視俗稱「鬥雞眼」，病人一隻眼注視目標，另外一隻眼向內偏移。最常見的內斜視包括小兒性內斜視和調節性內斜視：小兒性內斜視患者是因為先天腦部及眼睛協調出問題，一般在數個月大時已能察覺，建議兩歲前接受眼球肌肉手術改善；調節性內斜視主要源於遠視問題，大多在2至3歲出現，及早佩戴眼鏡有望改善情況。至於外斜視的病人，他們的一隻眼注視目標，另一眼球則向外偏移，較常見類型是間歇性外斜視，治療方法包括進行眼部運動訓練或手術。

錯過黃金治療期 弱視難以逆轉

小朋友零歲至8歲期間，眼睛急速發育，如視覺功能受到抑制，有機會令眼睛發育不健全，形成弱視，又稱「懶惰眼 (Lazy Eye)」。造成弱視的風險因素包括眼皮下垂、小兒白內障、 鴛鴦眼（雙眼度數相差過大）、斜視等。

弱視很多時只影響其中一隻眼睛，由於沒有表面徵狀，家長往往難以察覺。如能在小朋友年幼時及早發現弱視問題，可透過遮眼訓練來矯正，方法是遮蓋正常的眼睛，逼使及訓練弱視的眼晴，從而改善視力。若延至7至8歲才發現，會減低治癒的機會。

同場加映︰女童1年内視力由正常到近視200度 視光師：兩大科研方法減慢近視增長

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

撰文︰養和醫院眼科專科醫生謝道欣

相關文章

【生眼挑針】2歲女全身麻醉割眼瘡手術　吳日言心痛忍不住喊【附醫生解說】
17:16 2021/07/23
【生眼挑針】2歲女全身麻醉割眼瘡手術　吳日言心痛忍不住喊【附醫生解說】
【眼睛生蟲】女童眼睛痕癢眼球發現白色物體 媽媽以為眼屎卻挑出3條白色蠕動蟲子
13:12 2021/07/03
【眼睛生蟲】女童眼睛痕癢眼球發現白色物體 媽媽以為眼屎卻挑出3條白色蠕動蟲子
【家居意外】塗改液敲枱爆裂濺入眼　10歲男童灼傷洗眼逾2小時
13:34 2021/06/06
【家居意外】塗改液敲枱爆裂濺入眼　10歲男童灼傷洗眼逾2小時

你可能感興趣

【生眼挑針】2歲女全身麻醉割眼瘡手術　吳日言心痛忍不住喊【附醫生解說】
17:16 2021/07/23
【生眼挑針】2歲女全身麻醉割眼瘡手術　吳日言心痛忍不住喊【附醫生解說】
【眼睛生蟲】女童眼睛痕癢眼球發現白色物體 媽媽以為眼屎卻挑出3條白色蠕動蟲子
13:12 2021/07/03
【眼睛生蟲】女童眼睛痕癢眼球發現白色物體 媽媽以為眼屎卻挑出3條白色蠕動蟲子
【家居意外】塗改液敲枱爆裂濺入眼　10歲男童灼傷洗眼逾2小時
13:34 2021/06/06
【家居意外】塗改液敲枱爆裂濺入眼　10歲男童灼傷洗眼逾2小時
兒童健康 醫生 手術 養和醫院 眼痛

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】