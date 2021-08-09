【兒童護眼】把握8歲前視力發展黃金期　及早發現斜視與弱視增治癒機會

▲ 養和醫院眼科專科醫生謝道欣指出，0至8歲是兒童視力發展黃金期，如發現視力出問題，宜及早發現和治療。

由出生至八歲，是兒童視力發展的黃金期。不少常見的兒童眼疾，難以單憑外觀察覺，幼兒亦未懂表達自己的視力有何不妥，故建議家長在小朋友4歲時安排一次全面的眼科檢查。若家長有任何懷疑或發現兒童有異常情況，不論任何歲數也不應遲疑，應立即向眼科醫生求診，避免情況惡化。

斜視影響外觀 視覺喪失立體感

斜視是指雙眼的視線無法同時注視同一目標，即是一隻眼望前，另一隻則向內、外、上或下偏移。患者會習慣使用正常的眼睛看東西而壓抑另一眼睛，長遠會導致視覺喪失立體感。若不及時糾正，甚至會導致弱視，視力會變得模糊，即使佩戴眼鏡也無法改善。斜視同時會影響外觀，妨礙兒童的社交發展。

斜視分為內斜視、外斜視及上下斜視，成因大多是因為控制眼球的肌肉不協調。內斜視俗稱「鬥雞眼」，病人一隻眼注視目標，另外一隻眼向內偏移。最常見的內斜視包括小兒性內斜視和調節性內斜視：小兒性內斜視患者是因為先天腦部及眼睛協調出問題，一般在數個月大時已能察覺，建議兩歲前接受眼球肌肉手術改善；調節性內斜視主要源於遠視問題，大多在2至3歲出現，及早佩戴眼鏡有望改善情況。至於外斜視的病人，他們的一隻眼注視目標，另一眼球則向外偏移，較常見類型是間歇性外斜視，治療方法包括進行眼部運動訓練或手術。

錯過黃金治療期 弱視難以逆轉

小朋友零歲至8歲期間，眼睛急速發育，如視覺功能受到抑制，有機會令眼睛發育不健全，形成弱視，又稱「懶惰眼 (Lazy Eye)」。造成弱視的風險因素包括眼皮下垂、小兒白內障、 鴛鴦眼（雙眼度數相差過大）、斜視等。

弱視很多時只影響其中一隻眼睛，由於沒有表面徵狀，家長往往難以察覺。如能在小朋友年幼時及早發現弱視問題，可透過遮眼訓練來矯正，方法是遮蓋正常的眼睛，逼使及訓練弱視的眼晴，從而改善視力。若延至7至8歲才發現，會減低治癒的機會。

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撰文︰養和醫院眼科專科醫生謝道欣