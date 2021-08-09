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【微辣笑林寺】加蔥+多姐+六毫子+中村坐鎮任評判　豪Dee復活成功成首屆棟篤笑冠軍

娛樂 17:13 2021/08/09

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港澳首個粵語棟篤笑比賽節目《微辣笑林寺》第一季已圓滿結束。（圖片由微辣提供）

港澳首個粵語棟篤笑比賽節目《微辣笑林寺》第一季已於昨日（8月8日）圓滿結束，一眾微辣藝人歐陽仲豪（豪Dee）、黃曉晴（YELO）、Jacky Lou、阿泰、菠蘿、卡特及少年江流等均有參與，最終由「微辣一哥」豪Dee排除萬難奪得冠軍。

《微辣笑林寺》第一季共有六集，主題分別是「認識自己」、「愛」、「網絡世界」、「超能力」、「不如放棄吧」以及總決賽的「只要快樂」。比賽設有現場觀眾投票，並邀請嘉賓評判加蔥（發哥）、多姐（Doris）、六毫子及中村坐鎮。

【微辣笑林寺】豪Dee曉晴參加棟篤笑比賽　黃子華現身分享心得

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一眾參賽藝人信心滿滿，全力以赴，甚至犧牲睡眠時間為比賽準備，中間經歷淘汰賽、復活賽和總決賽的激烈角逐，藝人們雖然壓力倍增，但依然用心地完成比賽，只為帶給觀眾歡樂。

經過一個月的唇槍舌戰，進入總決賽的藝人只有豪Dee、卡特、阿泰及少年江流。最後，豪Dee雖然經歷被淘汰後復活的驚險過程，但依然排除萬難，獲得冠軍。

【魔鏡肥緣】豪Dee覺女神難高攀　Ian自認審美與人不同

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《微辣笑林寺》第一季完美收官，反應熱烈，得到了很多觀眾的喜愛和支持。同時，亦有傳聞第二季可能會在香港開實體show，屆時的參賽藝人和新主題模式很令觀眾關注和期待。

同場加映：Ian專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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