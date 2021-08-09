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【馬路奇觀】將軍澳房車現身單車徑　網民指屬慣犯籲打1823投訴

社會 17:08 2021/08/09

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一輛車牌為「XF5739」黑色凌治房車在單車徑上行走，並在一個行人路口駛出，完全無視馬路上的路人。（網上影片截圖）

香港人多車多，馬路奇觀時時發生。有網民日前分享一條影片，指一輛房車在單車徑上行走，引起網民嘩然。影片吸引到網民留言，更有人指涉事車輛為慣犯，並呼籲要致電「1823」投訴。

即看馬路奇觀：

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網民今日（9日）在FB群組「將軍澳主場」發貼文，指一輛車牌為「XK5739」黑色凌治房車在單車徑上行走，並在一個行人路口駛出，完全無視馬路上的路人。涉事地點為寶康路、將軍澳電話機房對開位置。

影片上載後隨即引起網民熱烈討論，有網民批評「咁都得啊」、「打機GTA（俠盜獵車手系列遊戲）咩」；亦諷刺指「真正嘅大地任我行」，更有人以賽車做比喻為「入Pit（維修區）」；唯亦有人問「嗰嗰位係點入去」。大批網民亦問及貼文者有沒有報警，同時有人指可以代為「1823」投訴涉事車輛。

同時間，留言區有網民揭發涉事車輛是慣犯，踢爆涉事車輛經常泊巴士站阻礙巴士上落客。

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責任編輯：曾卓鋒

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