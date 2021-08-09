【改善工程】瀝源普通科門診將全面翻新　定期覆診者周日起將遷至威院跟進治療

▲ 瀝源普通科門診將全面翻新，定期覆診者周日起將遷至威院跟進治療。（經濟日報資料圖片）

新界東醫院聯網公布，沙田瀝源普通科門診服務將由8月15日起暫時遷移，以作全面內部翻新工程以改善診所環境及提升服務水平，料工程將於2023年第一季完成，期間定期覆診的長期病患者跟進治療，將暫時遷至威爾斯醫院包玉剛爵士癌症中心及包黃秀英女士兒童癌症中心一樓。

至於為偶發性疾病病人提供的門診服務，及診所的夜間、星期日及公眾假期門診服務將，會暫時遷往沙田插桅杆街圓洲角普通科門診診所，服務時間維持不變。

瀝源普通科門診診所早前已通知及安排所有定期覆診的長期病患者，改到威院覆診；而其偶發疾病求診病人，可如常透過普通科門診電話預約系統或HA Go內的「預約普通科門診」手機程式功能預約診期，並按診期到所預約的診所就診。

聯網稱，有關工程預計於2023年第一季完成，屆時診所將在原址重投服務。

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責任編輯：陳正怡