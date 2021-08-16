【兒童護眼】全港4成小學生患近視變四眼仔女　眼科醫生︰防藍光眼鏡未必有用

▲ 現時全港約有四成小學生有近視。

近視是全球最常見的眼睛問題，在亞洲尤其普遍，現時全港約有四成小學生有近視。近視一般是由於眼球過長所致，令影像聚焦於視網膜前，導致患者看遠景時影像模糊，一般而言，600度以上就屬於深度近視。兒童在6至12歲期間，近視最容易加深，由於深近視與不少嚴重眼疾有莫大關係，例如視網膜脫落、黃斑點出血、白內障、青光眼等，因此盡量控制小朋友的近視加深十分重要。

阿托品眼藥水減慢近視加深

阿托品（Atropine）是一種由植物提煉出來的非選擇性抗毒蕈，有助抑制鞏膜過度生長，自上世紀70年代起已應用於紓緩近視加深，傳統眼藥水含濃度較高的阿托品，會導致瞳孔放大及眼睫肌放鬆，出現畏光及看近物不清楚等情況。隨著低劑量阿托品眼藥水的出現，副作用已大為降低，延緩近視加深的效果亦更佳。有研究指出，0.5%阿托品眼藥水可減少近視加深約75%；1.0%阿托品可減少近視加深約80%。使用阿托品眼藥水時，必須按兒童的病情決定治療方案，並配合定期檢查。

現時未有足夠證據證明漸進式鏡片能有效防止近視加深。早於上世紀70年代面世的角膜矯形鏡（Ortho-K、 OK lens），利用扁平的硬性隱形眼鏡減低角膜弧度及屈光度數，不過即使角膜變平，患者仍要每晚戴上控制鏡片，以防角膜弧度和屈光度數「反彈」。然而家長必須時刻留意兒童佩戴隱形眼鏡的潛在風險，例如角膜潰瘍或感染發炎，嚴重可導致永久失明。

疫情下電子學習成必要 保持距離最實際

近年電子產品迅速流行普及，加上疫情令小朋友改為長時間在家網上學習，無可避免減少戶外活動。最有效的護眼方法，莫過於限制子女使用電子產品的時間，以及讓眼睛和屏幕保時適當距離。

現時未有證據證實防藍光眼鏡、護眼營養素等可以減慢近視加深。相比起進食營養補充劑，維持均衡的健康飲食，對小朋友的眼睛健康更為重要。此外，子女在家使用電子產品時，家長應注意室內光線是否充足，適當調整屏幕的光亮度和字體大小，並提醒小朋友多眨眼以增加淚水分泌，最好每20至30分鐘讓眼睛小休20至30秒。

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撰文︰養和醫院眼科專科醫生謝道欣醫生