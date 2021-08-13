【若善健談】 算無遺策

香港每一天均有很多刑事案件審訊，控辯雙方各有不同的角色與責任，控方需要舉證，證明被告有犯罪意圖及行為，辯方則需要替被告人辯護，質疑證人的誠信、程序及證物是否合法，不同的案件背景，自有不同的策略應對。

策略也適用於健康身上，身體檢查是擁有美好人生必然策略之一。好的策略可以讓人有充裕的時間去應對及處理，也可以減少金錢上的損失，每一個人體質不同，家族病史也不一樣，飲食、生活習慣及抗壓的能力也有差別，不同的年齡層會遇上素未謀面的身體變化，我們沒有預知未來的水晶球，最可取的方法是定期諮詢醫生的意見，訂下合適的檢查計劃，不單於此，亦應鼓勵家人及身邊的朋友持有有備無患的觀念，擁有共同理念及價值觀，才能緊握未來的節奏及方向。

事實上許多人均知道定期檢查所帶來的好處，惟仍欠缺或延遲實踐的推動力，包括恐懼面對報告、高估自己身體狀況，總認為自己是百毒不侵，幸運之神永遠站在自己的一方，擁有這觀念等於在法庭上被揭穿謊言，氣氛會令人尷尬不已。

健康便是財富的道理簡淺易明，與感情關係不一樣，一見鍾情發生在感情路上也許浪漫及深刻，但對於健康的態度應該務實進取，不應該憑感覺，驗身報告加上臨床判斷才是真正的明燈，科學數據充分反映各項健康指標，醫生的意見乃行駛船隻在視線不清下見到燈塔光線一樣，讓船隻得知海岸線的存在，不會貿然碰上岩石而觸礁沉沒。

對待身體檢查應抱持著有則改之，無則加勉的態度，一份正面的報告，讓自己及家人樂透半天，是真正美麗的風景綫，但同時要時刻保持警覺，不要掉以輕心，應有再接再勵的精神，至少可以定期得知身體的進度或變化。負面的報告會令人出現擔憂的情緒，甚至衝口而出說：『 大鑊！』，這有點像案件審訊過程當中，披露了自己不利的證據一樣，辯方需要重新規劃及改變策略，至少應將案件所有考慮的因素交予法庭作出仲裁，形勢就像健康檢查一樣，及早得悉身體的變化，才可以對症下藥，身體同樣會作出適當的仲裁。

人在成長的過程中需要面對不同的考驗，改變健康檢查的觀念及態度，坐言起行，足以讓人生由『大鑊』的境況，扭化為『大獲全勝』的局面，何樂而不為。

秋葵

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