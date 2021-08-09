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【煽動刊物】涉貼海報侮辱處理國安法首案法官　物業管理經理被控還押候訊

社會 17:14 2021/08/09

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涉貼海報侮辱處理國安法首案法官，物業管理經理被控還押候訊。（經濟日報資料圖片）

物業管理經理涉分別在上水一幼稚園及高等法院，張貼海報疑侮辱3名處理首宗《港區國安法》案件法官。涉案經理被控兩項展示煽動刊物的刑事罪行，今（9日）於西九龍裁判法院提堂，案件押後至10月11日再訊，待警方作進一步調查，被告申請保釋被拒，還押候訊。

被告蔣頌生（41歲；報稱物業管理經理），被控兩項展示煽動刊物罪，違反《刑事罪行條例》第10(1)(c)條。

控罪指，被告於2021年7月28日在上水天平邨天喜樓地下東華三院徐展堂幼稚園，及於同月29日在高等法院大樓，展示煽動刊物，即1張有關高等法院刑事案件2020年第280號的海報，為意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民的不滿或離叛，煽惑他人使用暴力，或慫使他人不守法，或不服從合法命令的煽動刊物。

案件今提堂，控方申請押後案件以分析閉路電視片段等證據，被告暫時毋須答辯。辯方律師申請保釋，控方反對被告保釋。

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽取雙方理據後，拒絕保釋申請，將案件押後至10月11日再訊，被告還押候訊。

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記者：林欣樂

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