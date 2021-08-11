【嬰幼兒飲食】BB輕鬆加固防敏全攻略　營養師推介高鐵質有「營」食物

▲ 營養師推介BB加固食物。

嬰兒出生後的營養攝取會影響他們的發育，不少新手媽媽都同樣疑問：如何選擇奶粉？嬰兒何時可以開始「戒奶」，進食固體食物？嬰兒可進食雞蛋嗎？其實每個嬰兒的發展速度都不同，所以應視乎其發育情況而決定。

全母乳餵哺至約6個月

母乳是嬰兒最好的食物，不但能滿足嬰兒的所有營養需要，亦含有抗體和免疫球蛋白，有助嬰兒的腸道健康、預防食物過敏及提升免疫力等。根據本港衞生署建議，應以全母乳餵哺嬰兒至約6個月，而開始引進固體食物後，亦應繼續母乳餵哺至嬰兒至少兩歲或以上。

若母親無法進行母乳餵哺或嬰兒無法進食母乳，則需要按個別情況選擇合適的配方奶粉。根據香港過敏科醫學會建議，對牛奶過敏的嬰兒，必須完全避免進食含有牛奶蛋白成份的食物。一般會先以深度水解蛋白配方（Extensively Hydrolyzed Formula）餵食，若嬰兒仍然無法耐受，便需嘗試胺基酸配方。

至於羊奶配方，由於羊和牛的蛋白質結構十分相似，故亦不建議對牛奶過敏的嬰兒餵食羊蛋白配方。如嬰兒患有食物過敏、腸道病等，請先諮詢醫生和註冊營養師，切勿自行為嬰兒選購配方奶粉。

嬰兒6個月大 適時引入固體食物

一般情況下，嬰兒在四個月大前，應只以母乳或配方奶粉餵食，不應進食任何固體食物，亦不用額外補充水份。

至嬰兒約六個月大，單單進食母乳已不足以滿足其營養需要，特別是鐵質。若嬰兒已達到以下指標，便可開始嘗試固體食物：

能夠靠椅背坐起來，頭部有力並能抬起頭

對食物感興趣，例如會看著食物、伸手要食物、看到匙羹會張開口

若把匙羹放進嬰兒嘴裡，嘴唇能夠含著匙羹

引進固體食物時，應以高鐵質食物為先，以下是一些食物類別及例子：

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