【減碳排放】機場利用大數據自動調節冷氣量　每年節省510萬度電

▲ 機管局與中電合作設計全港最大型的電池儲能系統，為機場提供環保和安全可靠的緊急備用電源。(受訪者提供圖片)

隨着香港國際機場一號客運大樓的擴建部分及其他設施相繼落成啟用，香港機場管理局需要增加額外後備電力以供不時之需。機管局與中電合作設計全港最大型的電池儲能系統，為機場提供環保和安全可靠的緊急備用電源。

為了協助機場環保減碳，中華電力與機管局合作設計全港最大的緊急備用電源──電池儲能系統，最高輸出功率達4兆瓦，容量相等於逾55,000部10,000 mAh（毫安培小時）的流動充電器。電池儲能系統可將機場現有發電機組進行例行測試時產生的電力儲存備用。電池儲能系統無需燃料運作，相比現有的發電機更環保減碳。系統由中電源動有限公司負責建造、安裝及校驗，已於今年6月開始運作。

此外，為配合香港國際機場發展成為智能機場，同時達致節能的目標，中電與機管局為一號客運大樓研發智能化的冷氣預調系統，每小時自動收集數據，包括航班時間表，以及氣象數據，如溫度、濕度、日照、雲量、風速等，通過大數據運算分析，即時預測未來24小時客運大樓的製冷量需要，自動調控中央空調系統，輸出所需的冷氣溫度，節省不必要的能源消耗。

冷氣預調系統於今年1月開始運作。雖然機場的客運量受疫情影響下跌，但透過機器學習技術仍能夠提升預測系統的準確度達至接近90% 的水平，並配合已提升的製冷設備，將可為機場一號客運大樓的空調系統節省約510萬度電，相等近1,200個中電住宅客戶一年的用電量，減少約1,900噸碳排放量，即約8萬棵樹一年減除的二氧化碳量。

中華電力企業客戶服務副總監羅國有指出，預測系統準確率達九成，現時機場客流量不多，若人流及航班數目回升至2018至2019年水平，準繩度將再提升；未來考慮把兩系統應用到機場其他客運設施及大樓，亦會考慮推廣至工商業界，如商場及工地，助各行各業達可持續發展

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責任編輯：洪芷晴