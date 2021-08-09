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【著數優惠】牛陣+但馬屋+本陣+牛太夏祭り優惠　最高可享全單71折兼送豪華海鮮拼盤

休閒消費 18:21 2021/08/09

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

牛陣、但馬屋、本陣、牛太全綫13間分店即日起至8月31日推出夏祭り優惠。（餐廳提供）

牛陣、但馬屋、本陣及牛太全綫13間分店，由即日起至8月31日推出「夏祭り」，人人有獎，隨時可獲全單71折、立減$29、日本直送涼扇或夏祭風糖果。指定套餐更可享日本直送懷舊波子汽水放題，兼送豪華海鮮盛合拼盤、燒肉頭盤、夏日狂歡水槍及日本直送夏祭金魚糖果，身穿日式浴衣用餐的客人更可獲全單9折。

(1) 人人有獎

凡惠顧牛陣、但馬屋、本陣、牛太的每枱客人，於入座前參與夏祭小遊戲，累積指定分數可獲不同等級折扣獎品。

  • 大吉︰全單71折、日本直送涼扇及夏祭風糖果
  • 中吉︰全單立減$29、日本直送涼扇及夏祭風糖果
  • 小吉︰夏祭風糖果

指定套餐可享日本直送懷舊波子汽水放題、或送豪華海鮮盛合拼盤/燒肉頭盤等。（餐廳提供）

(2) 懷舊波子汽水放題

凡惠顧主餐牌指定價錢或以上套餐,可享日本直送懷舊波子汽水放題。

牛陣︰$279（澳洲產特上長期穀飼牛放題套餐）或以上價錢套餐
但馬屋︰$289或以上價錢套餐
牛太燒肉︰$288或以上價錢套餐
本陣燒肉︰$299或以上價錢套餐

(3) 送夏日狂歡水槍/日本直送夏祭金魚糖果

凡惠顧主餐牌指定放題套餐，即送豪華海鮮盛合拼盤/期間限定燒肉頭盤。帶同小童點選以上指定套餐，即送夏日狂歡水槍一盒/日本直送夏祭金魚糖果。

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