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【小一入學】九龍真光中學（小學部）重視品德培養　小一申請9月27日截止報名

中小學 12:23 2021/08/10

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九龍真光中學（小學部）現正接受2022至23學年小一報名申請。

1872年創立的九龍真光中學（小學部）是一所私立基督教男女校，聯繫中學為九龍真光中學。該校重視學生品德培養，亦致力幫助學生建立良好的語文基礎。學校不時舉辦閱讀分享活動，鼓勵學生多聽多說。學校現正接受2022至23學年小一報名申請，截止報名日期為9月27日。

學校鼓勵學生參與多元化活動。（來源：小學概覽）

校風淳樸重視品德培育

根據小學概覽資料顯示，九龍真光中學（小學部）校風淳樸，重視品德培育。學校推廣正面價值觀和態度，一至六年級採用The Leader In Me (TLIM)課程，培育積極、樂觀、主動的學生，亦設生命教育課及成長課，培育學生七大成功習慣。

學校致力培養學生雙語能力，透過閱讀獎勵計劃、每日一篇閱讀計劃及每天早讀時間，培養學生閱讀習慣，建立良好語文基礎。在學術以外，學校亦為學生提供各種活動，如中國舞、花式跳繩、英語音樂劇、劍撃、管弦樂團等，鼓勵學生積極參與多元化活動，擴闊視野及發揮潛能。

學生上綜合實踐課。（來源：小學概覽）

小一入學申請詳情

學校現正開放2022至23學年小一入學申請，家長需在學校網頁申請及上載所需文件（按此連結），截止日期為2021年9月27日上午8時正。

首輪面試將於2021年10月16日（星期六）及2021年10月17日（星期日）舉行；次輪面試則於2021年11月6日（星期六）舉行，申請結果將於2021年11月15日公布。

此外，學校將於2021年9月18日（星期六）舉行小一入學簡介會，有興趣的家長可於8月16日至31日於網上報名。

同場加映：耀中國際學校孖仔成狀元探花　一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫

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責任編輯：王明芳

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