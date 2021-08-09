【疫苗獎賞】新地加碼大抽獎今日起可供登記　本月16日將開始抽獎

▲ 新鴻基地產推出新地會「齊齊打疫苗 日日有奬抽」兼愛家特別大獎，包括每日抽獎「日日獎」及壓軸大抽獎「愛家特別大獎」兩部分，作為推動接種新冠疫苗的第二階段推廣，鼓勵會員及其家人盡早接種疫苗。（新地抽獎網站）

不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。為延續新鴻基地產發展有限公司「齊齊打疫苗 日日有奬抽」活動，並響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，新鴻基地產推出新地會「齊齊打疫苗 日日有奬抽」兼愛家特別大獎，包括每日抽獎「日日獎」及壓軸大抽獎「愛家特別大獎」兩部分，作為推動接種新冠疫苗的第二階段推廣，鼓勵會員及其家人盡早接種疫苗，今早（9日）9時起開始登記，至下月15日中午12時正截止，首日抽獎為本月16日。

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抽奬由今日起接受登記，並於2021年8月16日開始抽獎，「日日獎」連續31日每天送出豐富獎品予「普通會員」及「星級會員」兩個抽獎組別之新地會會員，參加「日日獎」的會員可同時參與壓軸大抽獎「愛家特別大獎」，新地會大抽獎奬品總值超過75萬元，當中包括Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 及SmarTone 5G SIM only 月費計劃（12個月）、新地酒店住宿套票及餐飲現金券，以及The Point by SHKP 商場綜合會員計劃250萬積分。新地會會員凡於登記抽獎當天已完成接種兩劑新冠疫苗，即可參與。有關抽奬詳情、條款及細則，請參閱新地會大抽獎網站。

「新地會大抽獎」的參加者須為新地會會員及香港永久性居民，並在登記當天已在港接種兩劑新冠疫苗。會員可於登記期內（2021年8月9日上午9時至9月15日中午12時），於抽獎網站登記參加。早前已登記參加新鴻基地產「齊齊打疫苗 日日有獎抽」的人士亦可參加今次「新地會大抽獎」。尚未加入新地會的人士，可於新地會網站免費申請成為新地會會員，並於收到由新地會透過電郵發出的新地會會員號碼之翌日起至2021年9月15日中午12時正，可到抽獎網站登記參加新地會大抽獎。

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責任編輯：曾卓鋒