【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV　《智能愛人》口碑佳或有後勁

▲ TVB公布三台於奧運閉幕及李慧詩奪銅賽的收視。

東京奧運昨日完美落幕，其中李慧詩於女子爭先賽半決賽及銅牌賽，全城注目。TVB今日公布各台收視報告，其中李慧詩奪爭先賽銅場賽兩場賽事，分別共獲11.5及12.8收視點，比香港開電視的3.1及ViuTVsix的1.5為高。

李慧詩昨日早上共有4場賽事，分別為「女子爭先賽半決賽」第一場及第二場，以及「女子爭先賽銅牌賽」第一及第二場，以最後一場銅牌賽最受關注，而三台收視分別為TVB（12.8）、香港開電視（3.1）及ViuTVsix（1.5）。

▲ 李慧詩奪銅成全點焦點。（路透社）

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而每一收視點觀眾人數約65,000人，即昨日共約83萬人次透過TVB觀看賽場。不過，此4場賽事，ViuTV收視計算則以英文台ViuTVsix為準則。

《智能愛人》收視略勝《刑偵日記》

另外，晚上約7時開始播出的《東京奧運閉幕典禮》，TVB翡翠台的收視點為16.2，佔收看百份比為54.4%；其餘依次為無綫財經資訊台（3.9）、ViuTV 99台（5.6）、香港開電視77台(4.0）及香港國際財經台（0.1）。

TVB劇集方面，早前《刑偵日記》收視不振，上周一大結局收視點為11.7，其後同時段緊接的新劇《智能愛人》，周二至周四平均收視為12..3，可算成功吸引觀眾，收視略回升，而劇集口碑不俗，或有後勁。

同場加映：柳應廷訪問