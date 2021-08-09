【AH佛真‧惜玩】為許廷鏗新節目紀錄珍貴時刻　攝影師Nicky：希望作品可帶出治癒感

▲ 許廷鏗更舉辦了一個與《AH佛真‧惜玩》有關的相展，將攝影師Nicky拍下的珍貴時刻跟大家分享。

ViuTV全新節目《AH佛真‧惜玩》於今晚（8月9日）首播，節目由許廷鏗（Alfred）擔任主持，並邀得圈中好友賈思樂、謝安琪、陳健安、林二汶、林欣彤、林師傑及黃夏蕙擔任嘉賓。節目以外，許廷鏗更舉辦了一個與《AH佛真‧惜玩》有關的相展，將攝影師Nicky拍下的珍貴時刻跟大家分享。

攝影師Nicky接受TOPick專訪，大談與Alfred合作的感受，以及攝影工作的苦與樂。

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▲ 攝影師Nicky首次與Alfred正式合作。（相片由nickyjai提供）

Nicky首與Alfred合作

Nicky表示今次為首次與Alfred正式合作，「由巨聲幫已經留意許廷鏗，他總是給人一種『公子貴族』的距離感。直到今次合作，發覺他不是想像中難接近，挺平易近人，屬愛玩的年青人，從他身上會感染到正能量。」

周雲導演從Instagram中看到Nicky為《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠所拍攝的作品，便決定找他為今次的節目拍攝花絮照片。

Nicky憶述：「首日拍攝於6月初，拍攝連後期在兩個月内完成，但展覽前數天還在拍攝當中，拍攝完畢後要立即做後期準備展出，深切體會到與時間競賽。」

他續指：「今次拍攝的作品有多一項用途，就是實體展覽，可以讓觀眾走出螢幕，親身感受拍攝當下嘅氛圍，確實很不錯。」

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Nicky首次舉辦相展

談到最難忘的時刻，Nicky謂：「難忘在節目組設計的行程有的具挑戰性，又有從未參與過的活動，在旁拍攝時都格外有份投入感。還有一次拍攝是嘉賓林欣彤正日生日，製作組一同精心設計一個，『偽旅行』給她驚喜，每一位工作人員都參與其中，穿起和服給她慶生，這份『Team Work』精神感覺很窩心。」

眼見相展誕生，Nicky感慨道：「第一次舉辦展覽感覺很奇妙，能夠與許廷鏗的作品一同展出，親自看見實物亦有一份莫名感動。很感激導演及監製信任，背後製作組成員功勞最大。」

問到從何時開始成為攝影師，Nicky說：「一直喜歡用影像紀錄當刻感受，在四年前生日，余德丞（Dickson）送了第一部Fuji微反相機給我，那天起就決心網上自學，鑽研拍攝技巧，並開始走上攝影生涯這條路，所以很感激他。」

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Nicky把握每次機會學習

自從成為攝影師後，Nicky過往經常跟林家謙、趙祥誠及胡鴻鈞等合作，且不時於社交平台分享其作品，深受網民喜愛。

談到攝影工作中的苦與樂，Nicky覺得：「攝影不止是按下快門的那刻就完成工作，因為對照片有要求，調色、後期等工作，很多時候亦要通宵達旦。這年間得到很多藝人及客戶給予機會，當中有專欄、活動、舞台劇及演唱會等很多之前未接觸過的範疇，對我來說都是種挑戰，抱住持續學習的心態，把握好每次機會。」

他又謂：「有時候機會來到欠缺些自信使自己卻步，陷入糾結的情緒中，但很快又會自我調適過來。」

他分享對未來的期望：「正如我分享的帖文中所說的，希望我的作品可以帶出一份治癒感，讓讀者心靈上找到個出口，及後亦想有機會舉辦有屬於自己主題的相展。」

《AH佛真‧惜玩》相展

日期：8月6至8日及11至15日

時間：11:00 - 19:00

地點：WSNXT（深水埗鴨寮街82號地舖）

記者：梁樂欣

同場加映：林二汶專訪