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【東京奧運】港澳辦強調中央一直關心及支持香港體育事業發展　將不斷加深交流合作

社會 19:04 2021/08/09

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港澳辦今日（9日）表示，東京奧運會女子乒乓球團體比賽頒獎禮上五星紅旗與紫荊花旗在激昂的義勇軍進行曲中同時冉冉升起，是香港與祖國同心同行、共享榮光的歷史必然的又一生動寫照；並期待並相信未來會有更多這樣的高光時刻。（網上圖片）

國務院港澳辦發言人今日（9日）表示，在剛剛落幕的東京奧運會上，香港代表團體育健兒奮勇拼搏，取得1金、2銀、3銅的優異成績，創造了多個歷史上的第一，對此表示熱烈祝賀。

發言人表示，香港體育健兒在賽場上的卓越表現，生動詮釋了「更快、更高、更強、更團結」的奧林匹克精神，展現了香港年輕一代追尋夢想、積極向上的颯爽英姿，書寫了「青春由磨礪而出彩，人生因奮鬥而昇華」的燦爛篇章，讓香港社會倍感振奮，讓全國人民倍感驕傲，也為香港由亂轉治重回正軌、齊心協力再創輝煌增添了強大正能量。

發言人指出，香港體育健兒取得的佳績再次彰顯了香港特區政府和社會各界長期重視發展體育事業的成效。香港在2008年成功協辦北京奧運會馬術比賽項目，2009年成功主辦第五屆東亞運動會，香港運動員在奧運會、世錦賽、亞錦賽等國際賽場多個項目中奪得獎牌。此次香港體育健兒在東京奧運會上實現重大突破，必將進一步促進香港體育事業的發展。

發言人強調，中央政府一直關心和支持香港特別行政區體育事業發展，內地和香港在多個項目的運動員培養、訓練和競技水平提高等方面不斷加深交流合作。東京奧運會女子乒乓球團體比賽頒獎禮上五星紅旗與紫荊花旗在激昂的義勇軍進行曲中同時冉冉升起，是香港與祖國同心同行、共享榮光的歷史必然的又一生動寫照；並期待並相信未來會有更多這樣的高光時刻。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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