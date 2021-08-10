【IB狀元】真道IB狀元盼做中文老師　「想將中文的美發揚光大」

▲ 真道書院今年誕生4名狀元。（林宇翔攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）於上月初放榜，今屆本港考獲45分滿分的IB狀元人數急升，為破紀錄的130人，比去年的狀元人數急增近5倍。香港華人基督教聯會真道書院今屆亦產生4名滿IB分狀元，當中有人選擇傳統上較受歡迎的醫科，不過亦有兩位狀元選擇相對上較冷門的科目。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

於IB考獲滿分的狀元的吳諾瑤從小到大都十分喜愛中文，兒時讀物是宋詞及唐詩，她形容中文有一種不可言喻的美，感嘆於中文的奧妙：「宋詞唐詩，只一個字、一個單詞已經可以奠定詩詞的基調，可以做到烘托氣氛，令詩詞層層深入環環緊扣，甚至可以鋪墊詩人想表達的情懷抱負或中心思想，這門學科彰顯中華文化博大精深之處。」

吳諾瑤自言從未想到可以成為狀元，對於坊間不少人一直稱某些學科畢業後要「乞食」，吳諾瑤卻不以為然，她說覺得近年學生都較注重理科，認為科學相關科目更有趣更有前途，又常常認為狀元就一定要讀理科，

「我不顧忌其他人評價，有些人會說我拿着這個分數，應該讀理科或者有其他有出路的科目，但對我來說，讀我不喜歡的科目，才是浪費我的分數。我當初盡己所能地考試，就是為了讀中文。」

吳諾瑤說，現時的目標是要成為一名中文科老師，「我想將中文的美發揚光大。」她已獲香港中文大學的中國語言及文學士課程取錄。

另一名同樣成為IB狀元的真道學生是陳雋雄，他即將到加拿大的英屬哥倫比亞大學就讀有關環境科學的課程。（詳情即看：【下一頁】）

真道書院的另外兩名狀元就報讀較為熱門的課程，其中張天心決志成為醫生，在別人眼中複雜的醫學案件，在她的眼內就有如一宗宗奇案：「每個醫生對住病人就像偵探要破案一樣，醫生要透過捕捉一些蛛絲馬跡，去幫助病人。」張天心指自己喜歡新奇有趣的事物，因此人體的奧秘十分吸引她。

將會入讀香港中文大學的內外全科醫學士的張天心又說，因喜愛運動，時不時就會弄傷自己，十分明白病人受傷後手足無措的感覺，加上經歷過親人離世的傷痛，亦讓她更堅定要從醫，幫肋別人。她坦言知道在港從醫的路不好走，

但我都會想去公立醫院工作，因為知道公立醫院欠缺人手，亦相信一時三刻不能解決有關問題，希望可以救得一個得一個。

同樣有意幫助病人渡過難關，還有同為狀元、計劃升讀香港理工大學放射學理學士的周臻延。她形容自己喜歡幫助人，亦一心想貢獻社會，機緣巧合下受一名患有腦腫瘤的Youtuber啟發，最後決定選擇成為放射治療師。周臻延期望，可以幫助到有需要的人，「抱住一種人好我就好的心態。」

真道書院作為一條龍學校，學生從小到大互相陪伴成長，同學之間關係深厚，周臻延表示，與同學在校園內留下很多美好的回憶：「初小的時候大家都很幼稚，小息在學校到處跑，玩捉迷藏而被領袖生罵；到長大後見到大家為準備公開考試而努力，彼此支持，即使讀不同科目，亦會一起衝刺，都覺得很感動。」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴