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【IB狀元】將遠赴加拿大讀環境科學　IB狀元讀書秘訣：最重要自律

社會 08:00 2021/08/10

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陳雋雄是今年其中一名IB狀元。（林宇翔攝）

真道書院今年誕生4名IB狀元，其中一名為陳雋雄，他即將到加拿大的英屬哥倫比亞大學就讀有關環境科學的課程，亦計劃畢業先留在當地發展，日後有機會回流香港。他分享其讀書秘訣，認為最重要是找到適合自己的讀書模式。

其餘狀元就計劃留港，當中一名狀元計劃成為中文老師，詳情即看：【下一頁】

陳雋雄說，自己於初中階段已接觸環保議題，包括學習再生能源的知識，其後亦參加過不同類型有關環保的比賽，例如設計過一款自動廢物分類系統，憑此曾到過美國底特律比賽。他說，希望可以在大學階段深化對環保的知識，將來可以從事相關工作。真道書院今年誕生的4名狀元中，陳雋雄是唯一一位有意到外國發展的學生，他說有家人在當地居住，加上認為加拿大在環保意識上更高，因此希望先留在當地發展：「想在加拿大學多些知識，日後有能力才回港幫手推動環保方面的發展。」

考獲滿分的陳雋雄亦分享其讀書秘訣，他認為找到合適的讀書方法很重要，例如他會自己製作問題卡及答案卡，以自問自答的方式去考驗自己，可以找出仍未掌握的知識之餘，亦可以培養長期記憶。陳雋雄又認為，要考取好成績，十分講求自律：

我覺得狀元不一定是學習最叻，但一定是最自律！

陳雋雄表示，自己會自己設計讀書時間表，他又鼓勵，同學要多參與課外活動，除了可以找到自己的興趣所在，亦可以借不同活動建立自信心、認同自己的能力。

彭永聰（中）認為，疫情下如同學能適應網課會更有利。（林宇翔攝）

該校首席常務副校長彭永聰就分析，疫情下同學如較適應網課會更有利。彭永聰笑言，今年學校預計誕生的狀元，與最後的狀元名單有出入，相信與疫情期間，同學能否適應網課有一定關係：

不一定與智力有關，要適應到疫情不止要智力，亦要EQ能力高，才可以堅毅應付，保持住學習進度，學生自律都很重要。

真道書院是推行11年學制的「一條龍」學校，學生在相當於正常學制的中三、中四年級會學習到中學文憑試（DSE）及IB課程的基本知識，裝備學生應付考試，彭永聰表示，近年多了學生想選擇IB課程，但學校只可安排最多3分1的學生讀IB課程，在僧多粥少的情況下，學校要求學生遞交個人自述，說明為何想讀IB及其理想等。彭永聰又認為，並不是所有學生都適合IB課程：

IB有很多論文、研習要交，很多死綫要趕，對部分同學來說會造成很大壓力；另外，IB很多問題沒有特定答案，有同學會不喜歡沒有答案。

真道書院今年誕生4名狀元。（林宇翔攝）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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