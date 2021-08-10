【一站式服務】北區醫院新建泌尿外科檢測中心　助提升服務量輪候時間減半

▲ 為應付社區對泌尿科服務日增的需求，北區醫院新建「蓬瀛仙館泌尿外科檢測中心」，提供一站式泌尿系統檢查、診斷及護理。（陳靜儀攝）

為應付社區對泌尿科服務日增的需求，北區醫院新建「蓬瀛仙館泌尿外科檢測中心」，提供一站式泌尿系統檢查、診斷及護理，如膀胱鏡檢查、經會陰前列腺活組織穿刺檢查等服務；新模式下可將患者覆診及檢查次數由4次減至2次，加快診斷時間，輪候時間可由2年減半。中心於今年3月底起分階段投入服務，至今已處理40宗突發個案，預計每年服務人次達8,000，即較以往增3,500人次。

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新界東醫院聯網泌尿外科教授吳志輝表示，以往泌尿科檢查及門診分布醫院不同樓層，患者需「野外定向走黎走去，老人好困擾」。此外，患者求診需先輪候見醫生，及後排期至少2天作不同檢查，再由醫生處方藥品及覆診。而新中心則將所有服務統一，新模式下，患者可先在中心完成一系列檢查後再見醫生，覆診及檢查次數由4次減至2次，「以前排期輪候2、3年的過程，現在一年已可完成」。

他又指，患有下尿道徵狀等較輕問題而由急症室轉介的個案，中心會在短時間內評估病人，以減低患者對急症室及入院需求，若病人接受經皮腎穿刺引流手術後出現喉管堵塞或者鬆脫，亦可直接到中心求醫，省卻到急症室等候。

65歲的陳先生於去年11月確診前列腺癌，需插尿喉管小便，現時身上更揹着2個尿袋。他指，由於喉管有時會堵塞，以往他需要到門診輪候通喉管，輪候時間最少1小時，且由於急症設備未足夠，每次醫護均會安排他到病房由專科醫生處理及留院一晚觀察；現時則可預約時間到中心通喉管，最快30分鐘便完成可離開。

吳志輝指出，新中心有助提升服務量，令該聯網泌尿外科檢測服務輪候時間大減，包括膀胱鏡測試由中心成立前的48周減至現時的30周、及前列腺活組織穿刺由20周減至18周。

另外，中心引入公立醫院首間尿流速測試室，可模擬真實的洗手間場景，並添置尿失禁電磁治療椅，可刺激患者盤底肌肉收縮，以輔助形式達到訓練效果及減少尿失禁情況。

蓬瀛仙館透過北區醫院慈善信託基金捐款1,470萬元資助北區醫院設立泌尿外科檢測中心。該館指，本港人口老化問題愈來愈嚴重，當中北區長者人口比例預計會大幅上升，加上不少長者都受泌尿問題困擾，影響日常生活，可見社區對泌尿外科的醫療需求愈來愈大，故支持北區醫院興建泌尿外科檢測中心。

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記者：洪芷晴