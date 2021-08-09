【DSE2021】3成考生申覆核成績及重閱答卷　結果下周三揭盅試行SMS通知

▲ 中學文憑試（DSE）積分覆核及重閱答卷申請結果，將於下周三（18日）公布。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）上月底放榜，考試及評核局今日（9日）公布，截至上周五（6日）共接獲15,049名考生申請積分覆核及重閱答卷，佔應考人數49,976人的30.11%，稍低過去年創下的歷屆高位30.15%，減少0.04個百分點。

若以每科為單位，今屆DSE積分覆核申請涉及203個科次，在今屆考生合共應考275,193科次，佔0.07%，與去年0.08%相若；若以每科或每分部為單位，重閱答卷申請則涉及31,395宗，佔11.41%，比例亦與去年相若。

考評局表示，覆核結果暫定於下周三（18日）公布，考評局會同時把覆核後成績獲提升的有關考生資料，通知大學聯合招生處，相關大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。

考評局今年DSE試行以手機短訊，向已申請覆核成績及提供手機號碼的考生，發放覆核成績結果。同時，學校考生的覆核成績結果通知書，會以電子方式傳送予學校，考生可經校方獲悉其覆核成績的結果；自修生會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可登入香港中學文憑考試網上服務的個人帳戶查看覆核成績結果。

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責任編輯：馮琪雅