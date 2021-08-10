【迪士尼樂園】2位日本演藝人員遠渡本港　感動客人成為工作動力

▲ 2位日本演藝人員遠渡本港，感動客人成為工作動力。(迪士尼提供)

香港迪士尼樂園度假區現時擁有約7,000名演藝人員，他們來自38個不同國家和地區，懂得運用25種語言，特別在娛樂事務及服裝團隊，除了有本港土生土長的演藝人員及表演者，亦有來自菲律賓、泰國、澳大利亞、英國、美國等。2位來自日本的舞者由家鄉遠渡香港工作，由語言不通，到慢慢融入本地文化，感受良多。

香港迪士尼的日本舞者Kiichi Yoshida及Junko Otsuki Junko Otsuki與Kiichi Yoshida由家鄉到樂園工作，成為樂園舞台上的表演者， 參演「迪士尼魔法書房」的演出，以及樂園內個別的特別表演節目。二人先後由日本移居香港，由最初因為不懂英語及中文，有語言障礙，到慢慢在樂園學會一些關鍵詞和短語，與來自世界不同國家及地區、文化背景的演藝人員互相交流，彼此學習，現時已融入樂園國際化及共融文化的團隊中。

Kiichi指自己較一般舞者遲學跳舞，高中畢業後才開始接觸，學了約兩年，成功考入東京迪士尼度假區，直至2019年，Kiichi通過香港迪士尼海外招聘的表演者試鏡，決定由日本移居香港，參與多項的舞台演出，包括每日在迪士尼故事劇場上演的「迪士尼魔法書房」及早前專為奇妙處處通年票會員而設，以《魔雪奇緣》主題的歌舞大匯演。

在迪士尼表演，可以學習許多不同的舞蹈風格，以「迪士尼魔法書房」為例，舞蹈風格多變，由寶萊塢(Bollywood)到「阿拉丁」故事環節的阿拉伯風格，以及芭蕾舞、爵士樂、嘻哈和現代舞等包羅萬有。作為一個專業舞者，kiichi表示，享受每一個高難度的挑戰，確保自己在每種不同類型的舞蹈演出中，都能保持演出水準，而香港迪士尼的表演種類繁多，希望做到對所有的舞蹈都能勝任自如。

Kiichi相信，所有表演中最重要的部分是享受與其他表演者一同表演並與觀眾建立聯繫，只要真心喜歡及享受那個表演節目，自然會有更好的演出。

另一位同樣來自日本的舞者JunkoOtsuki，學舞背景與Kiichi截然不同，Junko早在5歲已開始學習傳統芭蕾舞，一直想成為一名專業的芭蕾舞演員，直至20歲，發現自己對音樂劇的熱愛，毅然決定加入日本最大劇團「四季劇團」，參演多部經典音樂劇演出。

其後Junko亦轉到美國紐約繼續其舞蹈表演事業，因一次到訪美國加州迪士尼樂園及華特迪士尼世界度假區，第一次看到城堡表演後，希望能夠在迪士尼的舞台上發揮她的音樂劇及舞台技巧。返回日本便成為了東京迪士尼演藝人員，直至2019年，有機會加入香港迪士尼，一直參與樂園演出至今。

她表示，每一次演出都會有所不同，但每一次Junko都會全情投入，她更分享台下賓客的反應令她更喜受自己的工作：

我記得重新開放後我們的第一場演出，我看到一些客人眼中含淚，因為他們很高興看到演出並享受回來迪士尼的體驗。如果我能看到我的作品對客人產生了積極的情緒反應，這便是我能得到最好的動力。這讓我很高興。

作為一個日本籍的表演者，來到香港迪士尼工作，是一個很好的機會，讓Junko認識一個全新的世界，向來自世界各地的表演者、演藝人員互相學習，甚至舞蹈上的交流。Junko甚至會利用休息的時間，教導同事學習日語等。

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記者：陳麗娜