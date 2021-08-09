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【強制檢測】2男違反強制檢疫令　被判監4周

社會 22:00 2021/08/09

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衞生署發言人嚴正提醒公眾應遵守相關規例。（資料圖片）

2名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（9日）於屯門裁判法院被判刑。

首宗個案涉及一名73歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於5月7日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日被判處即時監禁四星期。

第二宗個案涉及一名70歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於5月9日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日被判處即時監禁四星期。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有168人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：曾卓鋒

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